Non a Londra o a Parigi, ma le scale mobili più lunghe d’Europa si trovano in Basilicata: ecco dove

Si trovano in questa città del Sud Italia le scale mobili più lunghe d’Europa. Un primato davvero incredibile. Scopri dove sono.

L’Italia è il Paese che possiede il maggior numero di siti iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Se ne contano ben 59. Dopo l’Italia c’è la Cina con 57 siti e la Francia, insieme alla Germania, con 52 siti. Parliamo di posti d’eccellenza, importanti sia dal punto di vista culturale che naturalistico. Ovviamente non possono mancare anche i patrimoni immateriali, come tradizioni, espressioni orali, riti, feste, ecc. Ma l’Italia è la patria di tanti altri primati.

Non a Londra o a Parigi, ma le scale mobili più lunghe d’Europa si trovano in questa località

Sai che nel nostro Paese c’è la scala mobile più lunga di tutta l’Europa? Non si trova a Milano e nemmeno a Roma, ma in una città del Sud Italia di circa 65 mila abitanti. Spostiamoci in Basilicata, una Regione meravigliosa tutta da scoprire. Il territorio Lucano è ancora una meta poco turistica, anche se ha dei posti incontaminati, delle spiagge bellissime e dei piccoli borghi incantevoli. Per non parlare di Matera, un luogo davvero unico, con le sue abitazioni scavate nella roccia, le piccole stradine, le chiese rupestri, ecc.

Ma torniamo alla nostra scala mobile. La più lunga d’Europa si trova a Potenza. Il capoluogo Lucano vanta questo primato che pochi conoscono. Un’opera di 1,3 km, con una capacità di trasporto di 18 mila persone all’ora. È stata completata nel 2010 e si divide in tre diverse strutture: Viale Marconi, Via Armellini e Santa Lucia. Si aggiunge anche il tratto Basento (ultima scala mobile costruita), che collega la stazione centrale al Mobility Center. Il complesso di scale mobili unisce vari rioni con il centro città che si trova a 819 metri d’altitudine.

Cosa visitare

Non a Londra o a Parigi, ma le scale mobili più lunghe d’Europa si trovano proprio qui. Ma il capoluogo Lucano è anche una città raffinata ed elegante, tutta da scoprire. Un posto molto tranquillo, perfetto per chi cerca del relax. Partiamo dal Teatro Francesco Stabile che fu costruito sul modello del San Carlo di Napoli. Ci sono anche vari musei come il Museo Archeologico nazionale Dinu Adamesteanu, che conserva un patrimonio davvero ingente (gioielli, ceramiche, oggetti religiosi, ecc.). Da visitare anche: il Museo Archeologico Provinciale e quello Diocesano. Sono tante le strutture religiose da vedere. Ad esempio, citiamo, la Chiesa di San Michele Arcangelo (costruita in stile romanico) la più antica della città.