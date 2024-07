Dove si trova il deserto naturale più grande d’Europa? Potresti rimanere molto sorpreso della risposta

Per tutte le persone appassionate di deserti la domanda di oggi è: dove si trova il deserto naturale più grande d’Europa? Ebbene, la risposta potrebbe stupirti ed essere molto più vicina di quello che si pensa.

Il deserto è un luogo in cui non è presente acqua dolce sulla superficie. Noi pensiamo sempre al grande deserto del Sahara, in Africa, come una grande distesa di sabbia. Ma anche le regioni polari sono da considerarsi dei grandi deserti, in realtà.

Non c’è bisogno di andare molto lontano con l’immaginazione e con il pensiero se vogliamo sapere dove si trova il deserto naturale più grande d’Europa. Infatti, questo si trova proprio in Italia. Piccola anticipazione per poter poi scoprire tutti i dettagli qui di seguito.

Dove si trova il deserto naturale più grande d’Europa?

Stiamo parlando di una località che è stata dichiarata Patrimonio dell’Unesco. Forse pochissimi sanno che il deserto naturale più grande d’Europa si trova in Costa Verde, in Sardegna. La zona è a sud-ovest ed è composta da 5 km quadrati di sabbia. Sono dune del tutto naturali che si sono create nel corso dei secoli grazie al vento maestrale.

Le dune sono alte fino a 60 metri. Però, non bisogna commettere l’errore di pensare subito al deserto del Sahara. Qui, al contrario dell’Africa, è presente la macchia mediterranea con diversa vegetazione. Ginepri e gigli marittimi sono i protagonisti della flora, mentre per la fauna si possono incontrare cervi, camaleonti e tartarughe marine.

Altre curiosità legate alle Sardegna

L’isola sa sorprendere con le sue tante curiosità. Accanto al deserto più grande d’Europa possiamo anche trovare l’albero più vecchio d’Italia con i suoi quasi 4.000 anni, oppure la città più antica d’Italia. Visitare la Sardegna non vuol dire soltanto acqua cristallina e spiagge. È un’isola ricca di cultura e di luoghi da scoprire ovunque.