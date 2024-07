Vacanza da sogno a Dubai? I costi, i consigli e le attrazioni da non perdere. Attenzione però alle cose da non fare!

Dubai, una delle città più affascinanti e moderne del mondo, attrae milioni di turisti ogni anno con la sua architettura avveniristica, il lusso sfrenato e le esperienze uniche. Ma quanto costa davvero una vacanza in questa metropoli degli Emirati Arabi Uniti? E quali sono le cose da sapere prima di partire? Ecco una panoramica completa che vi aiuterà a pianificare al meglio il vostro viaggio.

Costi di una vacanza a Dubai

Voli e alloggio: il costo del volo per Dubai varia notevolmente a seconda della stagione e della compagnia aerea. Generalmente, un volo di andata e ritorno dall’Italia può costare tra i 300 e i 700 euro, con picchi più alti durante i periodi di alta stagione.

Per quanto riguarda l’alloggio, Dubai offre una gamma di opzioni che vanno dagli hotel economici alle strutture di lusso. Un hotel a tre stelle può costare intorno ai 50-100 euro a notte, mentre una notte in un hotel di lusso può superare facilmente i 500 euro. Per chi vuole vivere un’esperienza davvero esclusiva, una notte al celebre Burj Al Arab, noto come l’hotel a 7 stelle, può costare dai 1000 euro in su. Tuttavia, è possibile visitare l’hotel anche senza soggiornarvi, prenotando un tè pomeridiano o una cena, il che permette di risparmiare pur godendo di un assaggio del lusso.

Costo della vita: il costo della vita a Dubai è piuttosto elevato, soprattutto per chi vuole vivere all’occidentale. Il prezzo di un pasto in un ristorante medio può variare dai 15 ai 50 euro. I trasporti, grazie alla metropolitana moderna ed efficiente, sono abbastanza economici: un biglietto singolo costa circa 1-2 euro, mentre i taxi hanno tariffe più alte.

Cose da non fare a Dubai

Dubai è una città cosmopolita ma anche molto legata alle sue tradizioni e leggi locali. Ecco cinque cose da evitare assolutamente:

Comportamenti indecenti: esprimere affetto in pubblico, come baciarsi o tenersi per mano, è malvisto e può portare a multe o arresti. È importante mantenere un comportamento rispettoso della cultura locale.

Vestirsi inappropriatamente: sebbene Dubai sia più tollerante rispetto ad altre città della regione, è consigliabile vestirsi in modo modesto, soprattutto in luoghi pubblici e nei centri commerciali. Le donne dovrebbero evitare abiti troppo corti o scollati, e gli uomini dovrebbero evitare di girare a torso nudo al di fuori delle spiagge.

Alcolici in luoghi non consentiti: bere alcolici è consentito solo nei locali autorizzati come hotel, bar e club. È vietato bere in pubblico e guidare sotto l’influenza dell’alcol è severamente punito.

Fotografare persone senza permesso: scattare foto a persone senza il loro consenso, specialmente alle donne, è considerato un grave affronto alla privacy.

Commenti negativi sul governo: criticare il governo o le istituzioni degli Emirati Arabi Uniti è illegale e può comportare conseguenze legali.

Attrazioni da Non Perdere

Burj Khalifa: una visita a Dubai non può dirsi completa senza una salita sul Burj Khalifa, l’edificio più alto del Mondo. L’osservatorio At the Top offre una vista mozzafiato sulla città e sul deserto circostante.

Dubai Mall: il Dubai Mall, uno dei centri commerciali più grandi del Mondo, è un vero paradiso dello shopping. Oltre ai negozi, ospita l’acquario di Dubai e una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Piscina più profonda del Mondo: Dubai ospita la Deep Dive Dubai, la piscina più profonda del Mondo (di circa 60 metri). È un’attrazione imperdibile per gli appassionati di immersioni.

Safari nel deserto: un’esperienza unica è il safari nel deserto, che include un’avventura in jeep sulle dune, una cena tradizionale sotto le stelle e spettacoli di danza del ventre.

Dubai è una destinazione che offre un mix perfetto di modernità e tradizione, lusso e avventura. Con una buona pianificazione e una consapevolezza delle norme locali, è possibile vivere una vacanza indimenticabile senza sorprese. Che si tratti di ammirare l’architettura futuristica, fare shopping nei mall più lussuosi, o esplorare il deserto, Dubai saprà affascinare e sorprendere ogni viaggiatore.

