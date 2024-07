Perché il Veneto si chiama così? Una curiosità da veri intellettuali

Spesso ci chiediamo da dove derivano alcuni nomi, oggi vogliamo approfondire perché il Veneto si chiama così e indagare le origini della sua etimologia. Forse ci sono cose non tanto conosciute e molto interessanti.

Sappiamo tutti che il Veneto è una regione italiana che si trova a nord-est e si affaccia sul Mar Adriatico. Come capitale c’è la famosissima Venezia, rinomata in tutto il Mondo per la sua bellezza, l’arte e la storia. Per non parlare poi del romanticismo. Oggi, però, vogliamo concentrarci su una curiosità in particolare: perché il Veneto si chiama così? Da dove deriva questo nome? Quali radici si possono ripercorrere indietro nella storia? Vediamo di scoprire un po’ di più sull’argomento.

Il Veneto

Il Veneto è una regione italiana a statuto ordinario che ha circa 4.800.000 abitanti. Per popolazione, è quarta nella classifica d’Italia e viene dopo la Lombardia, il Lazio e la Campania. Il suo capoluogo di regione è la splendida Venezia. A nord confina con l’Austria, a sud con l’Emilia-Romagna, a ovest con il Trentino-Alto Adige e la Lombardia, mentre a est c’è il Friuli-Venezia Giulia e il mare Adriatico. Al suo interno ci sono tutti i paesaggi, dalla costa con molti chilometri di spiagge sabbiose, a colline e poi montagne. Come non nominare le splendide Dolomiti. Inoltre, è una delle regioni attraversate dal fiume più lungo d’Italia, il Po, che proprio in Veneto trova la sua foce.

Perché il Veneto si chiama così?

Da quello che si apprende dai libri, sembra che il Veneto porti questo nome in onore della popolazione dei Veneti che ci giunsero in epoca preistorica e si insediarono, dopo gli Euganei. Questi vennero letteralmente cacciati dai nuovi arrivati, popolazione indoeuropea.

Anche il nome del capoluogo, Venezia, deriva dalle popolazioni venete che si insediarono prima dell’arrivo dei Romani. Questi nomi per indicare questi luoghi sono presenti in scritti molto antichi (6 d.C.). I Veneti vengono chiamati nel corso della storia anche Venetici, Paleoveneti oppure Antichi Veneti per distinguerli dai Veneti odierni.