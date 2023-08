Nessuno riesce a trovare la soluzione a questo test visivo: c’è una lettera nascosta

Riesci a trovare la lettera nascosta all’interno dell’immagine di questo test visivo? Prova a sfidarti anche tu!

In questo periodo di vacanza non manca mai la voglia di sfidarsi e di mettersi alla prova con particolari test in grado di stuzzicare le nostre capacità e farci allenare la nostra mente. Grazie a questa sfida visiva, infatti, è possibile davvero passare dei divertenti momenti d’intrattenimento, pur mettendo alla prova le nostre abilità d’osservazione!

Nell’immagine proposta dal test, tra le tante palline, è nascosta una lettera: compito del lettore è quello di, guardando l’immagine solamente per 10 secondi, riconoscere quale sia la lettera nascosta e dare la soluzione corretta entro il tempo limite. Tu sarai tra i pochi a riuscirci?

Quando ti senti pronto, fai partire il tempo e osserva attentamente l’immagine per visualizzare la lettera; una volta scaduti i 10 secondi e quindi finita la sfida, continua a leggere per scoprire se hai vinto oppure no e vedere qual è effettivamente la soluzione.

Test visivo, trova la lettera nascosta nell’immagine: ecco la soluzione

Stop al tempo! Il test è finito ed è tempo di capire se, effettivamente, sei stato in grado di trovare la lettera nascosta tra i pallini oppure no entro il tempo limite messo a disposizione dalla sfida. Riuscirci non era per nulla facile, quindi se effettivamente hai trovato la soluzione davvero complimenti! A questo punto, ecco svelata comunque dove si trova la lettera nell’immagine:

Come avranno già notato i più attenti infatti, ci sono delle palline di colore leggermente diverso rispetto alle altre: la maggioranza è rossa, ma alcune palline rosa vanno a formare la lettera “E” al centro dell’immagine. Un dettaglio che non sarà di certo sfuggito a chi ha un occhio di falco!

Hai trovato la lettera entro il tempo limite, oppure hai dovuto aspettare di guardare la soluzione per capire effettivamente dove si trovava? Se ti sei divertito con questo particolare test visivo, sottoponilo ad amici e parenti e continua a seguirci per altre entusiasmanti sfide: anche in vacanza, c’è sempre l’occasione per mettere alla prova la propria mente! Se poi hai ancora voglia di giocare subito, prova a individuare le lucertole in questo test visivo pubblicato in precedenza; il divertimento, sul web, non finisce davvero mai!