Test visivo | Solo i più attenti individuano tutte le lucertole: tu ci riesci?

Questo test è molto complicato e metterà a dura prova le tue capacità. Riuscirai a trovare tutti gli elementi richiesti? Gioca con noi!

I test visivi sono ideati soprattutto per mettere alla prova le tue capacità di trovare elementi importanti in una situazione caotica. Benché non siano facili da risolvere, anche soltanto provare a superare l’ostacolo allena il tuo cervello a reagire meglio a determinati stimoli visivi. In questo modo, puoi contribuire a mantenerlo allenato e affidabile quando ne avrai davvero bisogno.

Nel test visivo qui presente ti sarà richiesto di trovare molti elementi, 8 per l’esattezza. Non sarà facile, anche perché l’immagine è completamente in bianco e nero e molti elementi si fondono con le figure rappresentate. Gli elementi che dovrai trovare sono il volto di una ragazza e ben sette lucertole, nascoste per tutta l’immagine raffigurata.

Ti servirà un livello elevato di concentrazione e dovrai isolarti il più possibile dall’ambiente circostante. Inoltre, ti consigliamo di metterti in un punto dove riesci a vedere al meglio possibile lo schermo del tuo telefono. Se sei al sole, infatti, potrebbe risultarti più complicato trovare tutti gli elementi richiesti. Riuscirai nell’impresa? In bocca al lupo!

Test visivo: la soluzione del rompicapo

Consigliamo di guardare con attenzione soprattutto nei dettagli dell’immagine, perché spesso e volentieri gli elementi da trovare si nascondono proprio lì. In molti hanno fallito, ma hai tutte le capacità per poter risolvere questo difficile test. Una volta che hai trovato gli 8 elementi richiesti, puoi confrontarli con la soluzione del test più in basso.

Guardiamo insieme l’immagine e cerchiamo di trovare la soluzione. Come richiesto dalla consegna del test, bisogna trovare un volto di ragazza e sette lucertole. Il volto di ragazza, se guardi attentamente, puoi trovarlo sulla parte sinistra della criniera del leone. Nella stessa criniera, molto vicine al volto di ragazza, sono presenti anche quattro lucertole, tutte vicine tra loro e “appese” alla criniera del leone. Le altre tre lucertole, invece, sono situate lungo il tronco dell’albero: due vicine alla base e una più in alto.

Sei riuscito a trovarli tutti da solo e senza aiuti? Se sei stato in grado di farlo, hai una capacità di osservazione fuori dal comune e riusciresti anche a trovare l’ago in un pagliaio al primo sguardo. Se invece non hai superato con successo il test, avrai tantissime altre occasioni per rifarti e riscattarti.