Vuoi che la tua relazione duri a lungo? Fai questo tutte le notti (non quello che pensi!)

Desideri che la tua relazione duri nel tempo? La soluzione sta in qualcosa che dovresti fare ogni notte: ecco di cosa si tratta.

Magari è solo perché siamo nati in Italia, Paese in cui la letteratura romantica ha rivestito un’importanza fondamentale per secoli, oppure perché la nostra formazione cattolica ci ha indotto a pensare che una relazione funzionale è solo quella che dura per tutta la vita. Condizionamento sociale e culturale o meno, bisogna ammettere che riuscire a creare un legame stabile con un partner è qualcosa che ci dona serenità e ci permette di vivere meglio.

Ma esiste un segreto, una ricetta per fare durare una relazione a lungo? Sembra infatti che con l’andare del tempo un po’ tutti si stanchino, vengano logorati dalla convivenze, che l’amore che li ha uniti vada lentamente consumandosi fino a svanire nel nulla. Possibile che sia colpa del secolarismo? Si tratta davvero ed esclusivamente di un mutamento della società in cui viviamo che porta le persone a stancarsi del partner?

Non è da escludere che la mancanza di un fine superiore possa portare molte coppie a lasciarsi con meno difficoltà. Così come non è da escludere che la maggiore facilità ad ottenere un divorzio possa facilitare gli adii laddove non funzionino le cose. Tuttavia non è vero che non esistono coppie in grado di andare avanti sino in fondo, qual è il loro segreto?

La ricetta per una relazione felice? Passa dalle abitudini notturne

In questo ultimo periodo sempre più coppie decidono di dormire separate. Con separate non s’intende solo in letti singoli, ma addirittura in altre stanze e c’è persino chi lo fa in case differenti. Questa pratica viene vista con sospetto da chi possiede uno sguardo malizioso sul reale e sul presente, tuttavia secondo gli psicologi potrebbe essere la soluzione per ravvivare il rapporto e alimentare la fiamma dell’amore.

Diciamo la verità, dormire insieme al partner sarà anche romantico per i primi periodi, ma con il passare del tempo di romantico rimane solo l’ideale. Capita spesso che uno dei due svegli l’altro girandosi di botto, sottraendogli la coperta o il cuscino, dandogli involontariamente gomitate o calci. Ci sono poi i casi di persone che russano tutta la notte e rendono impossibile il riposo del coniuge. Senza contare di quelle coppie in cui solo uno dei due ama rimanere sveglio davanti alla tv per ore prima di coricarsi e l’altro deve sopportare rumori e luce intensa mentre cerca riposo.

Insomma in una convivenza si accettano dei compromessi che alla lunga possono anche rovinare il rapporto e questo include quelli relativi alle abitudini notturne. Allora perché non considerare l’idea di dormire separati? Ecco alcuni dei vantaggi che derivano da questa scelta: