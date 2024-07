Benji e Fede sono tornati insieme per la gioia di tutti i loro fan, mossa davvero intelligente, ma ecco alcune curiosità sul duo canoro che forse non sai.

In questi mesi stanno facendo parlare molto di loro. Ci riferiamo a Benji e Fede, il duo che aveva riscosso un grandissimo successo diversi anni fa e che poi aveva deciso di separarsi. Diversi i motivi alla base di questa scelta, solo una e profonda la delusione che hanno provato le fan. A sorpresa, ecco la mossa intelligente di Benji e Fede che sono tornati insieme dopo 4 anni con un nuovo singolo “Musica animale” e un concerto annunciato per il 16 novembre a Milano all’Unipol Forum. In questo articolo vedremo qualche curiosità su questi due ragazzi che hanno avuto e continuano ad avere un grandissimo successo.

Mossa intelligente di Benji e Fede che sono tornati insieme: alcune curiosità che sicuramente non sai

Benji e Fede sono i nomi d’arte di Benjiamin Mascolo e Federico Rossi. Sono entrambi di Modena, ma ecco la prima curiosità: si sono conosciuti in rete. È stato Federico a contattare Benjiamin su Facebook il 20 dicembre 2010 per proporgli di formare un duo e da lì è iniziato tutto. Il loro primo album ha come titolo l’orario in cui Federico ha mandato quel messaggio, ovvero le 20.05. Questo album è uscito ben 5 anni dopo quel messaggio. Terza curiosità: Benji e Fede sono pazzi per i Minions.

Benji e Fede: mai divisi

La separazione è arrivata dopo un periodo difficile per entrambi, ma in quel tempo la loro amicizia si è consolidata, tanto da capire che sarebbe stato meglio tornare insieme. In fondo, insieme hanno avuto un successo straordinario ed è nata della musica straordinaria, a loro dire. Dunque, ancora adesso si può leggere il loro libro Mai smettere di sognare, uscito nel 2018, loro ne sono un esempio. E ancora, non hanno abbandonato la loro mascotte: un unicorno rosa che si chiama Mucchino.