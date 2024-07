FinecoBank ha raggiunto i massimi da marzo 2023, spinta da indiscrezioni su possibili acquisizioni da parte dei fondi di private equity Bain, CVC e Advent nel settore delle reti di distribuzione finanziaria in Italia. Il Sole 24 Ore ha anche riportato un interesse di Zurich per una partnership nella distribuzione di prodotti assicurativi, ma le trattative non sono proseguite.

I punti di forza e di debolezza di FinecoBank

L’azienda presenta un’attività altamente redditizia grazie agli elevati margini netti, risultando interessante per gli investitori in cerca di rendimento. Le recenti revisioni al rialzo delle stime di fatturato e degli utili per azione riflettono un rinnovato ottimismo da parte degli analisti. Negli ultimi mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato rivisto al rialzo e c’è una buona concordanza nelle previsioni sullo sviluppo dell’attività. La dispersione dei prezzi obiettivo è relativamente bassa, suggerendo un consenso nelle valutazioni e nelle prospettive dell’azienda. Storicamente, l’azienda ha superato le aspettative di attività. Tuttavia, secondo Standard & Poor’s, le prospettive di crescita del fatturato nei prossimi anni sono basse, e la crescita prevista dell’utile netto per azione è considerata un punto debole. Inoltre, l’azienda appare altamente valorizzata rispetto alle dimensioni del suo bilancio e l’opinione generale degli analisti è peggiorata negli ultimi quattro mesi.

Le raccomandazioni degli analisti

Considerando le raccomandazioni pubblicate negli ultimi tre mesi, le attuali quotazioni di FinecoBank sono in linea con il prezzo obiettivo medio a un anno. Se, invece, si considera il rating medio per le azioni FinecoBank abbiamo un’indicazione Compra.

FinecoBank guida il rialzo delle azioni bancarie a Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

Ottima settimana per FinecoBank che registra nuovi massimi storici e chiude sopra l’importantissima resistenza in area 15,25 €. Se confermato, questo break rialzista potrebbe spingere le azioni FinecoBank al rialzo secondo lo scenario indicato in figura.

Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 15,25 € potrebbe preludere a un nuovo affondo ribassista.

