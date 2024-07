La Luna nera in arrivo nei prossimi giorni stravolge l’oroscopo di 3 segni che dovranno leccarsi le ferite. A nulla serve per evitare corna e guai finanziari

Ci sono momenti nei quali l’oroscopo non andrebbe mai letto viste le previsioni. Segni che incontrano momenti non favorevoli, al punto da dover correre ai ripari per preservarsi. Ad esempio, il 30 luglio arriva la Luna nera e questi 3 segni dovranno prepararsi al peggio.

Gli italiani hanno un rapporto, per così dire, strano con l’oroscopo. Nel senso che sono in tanti a leggerlo quotidianamente, ma in pochi ad ammettere di farlo. Come se ci fosse da vergognarsi in un rito che, in fondo, non fa male a nessuno.

Anche perché le previsioni vanno prese per quelle che sono. Una indicazione generica per i nati sotto un certo segno che, di certo, non sono leggi scolpite nella pietra. Dire che il Cancro incontrerà la persona giusta non vuol dire che tutti i nati sotto il Cancro si fidanzeranno. Solo che, rispetto ad altri periodi dell’anno, le probabilità che possa avvenire sono più alte. Per oroscopi dettagliati, ad personam, bisognerebbe tirare in causa tanti fattori che ci riguardano, come la data precisa di nascita, l’ora, eccetera.

La Luna nera in arrivo nei prossimi giorni stravolge l’oroscopo di 3 segni. C’è anche il tuo?

Come se non bastasse, ci si mettono anche i movimenti dei pianeti e le fasi lunari ad influenzare le sorti dei segni. Ad esempio, il 30 luglio, ci sarà la seconda Luna nuova del mese, della Luna della rinascita o Luna nera. Ebbene, questo fenomeno, non usuale, influenzerà negativamente la sorte di 3 segni, a partire dai Gemelli.

Il consiglio? Non guardate la corrispondenza nella casella delle lettere, perché rischiate di dover aprire una raccomandata che vi porta pessime notizie. Una multa inaspettata, un accertamento delle tasse, una spesa improvvisa vi rovineranno la partenza per le ferie.

Ecco chi sono gli altri 2 segni che malediranno la Luna nera in arrivo

La Luna nera in arrivo stravolge l’oroscopo di 3 segni e tra questi vi è la Vergine. Sì, cari lettori nati sotto questo segno, preparatevi a delusioni d’amore. I single che avevano messo gli occhi addosso a un probabile partner, resteranno delusi. E chi è in coppia rischia pesantemente di scoprire le corna del compagno.

Altro che Nettuno retrogado, insomma. Così come per l’Acquario, altro segno che riceverà solo pessime notizie. Un problema di salute che avevamo trascurato ci presenterà il conto alla vigilia della partenza. E anche un familiare ci si metterà improvvisamente contro per questioni da poco. Ci vuole tanta pazienza.