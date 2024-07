Moscerini che invadono le piante? Ecco cosa sbagli e il metodo intelligente per eliminarli

Ma perché i moscerini invadono le nostre piante? Non è solo colpa di una cattiva irrigazione, ma ci sono anche altri sbagli che probabilmente stai commettendo. Vediamo quali sono e come fare ad eliminare questi sgraditi insetti.

Le piante, in estate, sono belle, sane e rigogliose, grazie alle nostre quotidiane attenzioni. Le innaffiamo, eliminiamo le erbacce, stiamo attenti ai parassiti, le concimiamo e le proteggiamo dal sole cocente. Ma capita spesso di vedere delle vere e proprie flotte di moscerini che invadono le nostre povere piante. Piccoli volatili con il corpo lungo circa 1 o 2 mm, che creano disagio e tanto fastidio. A nessuno piace trovarli anche in giro per casa.

Moscerini che invadono le piante? Non è solo colpa di una cattiva irrigazione

I moscerini rovinano le piante e prosperano dove c’è maggiore umidità. La causa principale della loro comparsa è, spesso, una cattiva irrigazione. Probabilmente hai esagerato con l’acqua. Le piante vanno innaffiate solo quando il terreno risulta asciutto. Spesso, però, non si riesce a capire bene quando innaffiarlo. Capita che la superficie risulti asciutta, ma gli strati sottostanti ancora umidi. Per evitare disastri usa il vecchio metodo del dito. Affondalo nel terreno per verificare il suo.

Ma la cattiva irrigazione non è l’unica causa che porta alla formazione dei moscerini. Controlla i fori di drenaggio dei vasi. Se questi sono ostruiti, l’acqua si accumula sul fondo del contenitore e può far marcire le radici della pianta. Se hai dei vasi in plastica, puoi creare qualche foro in più per favorire il passaggio dell’acqua.

Controlla sempre i sottovasi. I ristagni, non solo danneggiano la base del fusto, ma aiutano la proliferazione dei moscerini. Infine, se prendi un terriccio scadente, probabilmente i moscerini non tarderanno ad arrivare. Ricorda di posizionare il sacchetto, appena comprato, all’ombra e in una zona aerata.

Questo è il metodo giusto per eliminare i moscerini

Dopo aver spiegato perché si proliferano, ti consigliamo anche come eliminare i moscerini. Ecco una scelta intelligente. Moscerini che invadono le piante? Innanzitutto, rimuovi eventuali foglie in decomposizione che potrebbero favorire la loro proliferazione. Per eliminarli, poi, puoi usare l’olio di neem. Parliamo di un insetticida naturale che riduce la capacità dei moscerini di riprodursi. Un olio vegetale da diluire sempre con l’acqua e da spruzzare sulle foglie e sul terriccio. L’olio di neem è un prodotto molto versatile adatto anche a tenere lontane le zanzare.