I 10 animali più intelligenti del Mondo secondo gli esperti

Tra i tanti animali che esistono, quali sono i più intelligenti? È normale chiederselo e gli studiosi hanno redatto una lista con almeno 10 animali che sono tra i più intelligenti di tutto il Mondo. Vediamo chi sono e se nei vostri pensieri c’è la risposta giusta a questa domanda.

Non serve essere degli intellettuali per capire che anche nel mondo animale c’è una forma di intelligenza. Gli animali ce ne danno prova tutti i giorni in diverse occasioni e in diversi contesti. Tra di loro oppure nei confronti degli umani. Attraverso i loro comportamenti, quali sono i 10 animali più intelligenti del Mondo? Cerchiamo di scoprire quali sono e se la risposta incontra la nostra opinione. Sicuramente ci sono delle preferenze dentro di noi.

I 10 animali più intelligenti del Mondo

Iniziamo subito con il dire che al decimo posto della classifica stilata dagli studiosi abbiamo il gatto. Quanti di voi ce l’hanno come animale domestico e riescono ogni giorno a sorprendersi per le sue soluzioni e per il suo carattere? Segue al nono posto l’elefante. Sappiamo bene che questa enorme creatura viene spesso associata all’intelligenza e ci sono prove scientifiche di questo, soprattutto per quanto riguarda la sua memoria. Ottavo posto per lo scoiattolo. Ve lo aspettavate? Grande osservatore, molto furbo e con una memoria di ferro. Al settimo posto troviamo, invece, la piovra. Non solo è molto scaltra nel trovare soluzioni, ma riesce ad imitare il comportamento dei suoi simili.

Passiamo ora al sesto posto in cui troviamo il fedele amico dell’uomo, il cane. È capace di stringere con l’uomo un legame indissolubile ed è in grado di apprendere ed essere addestrato, alcune razze più di altre. Al quinto posto dobbiamo tornare nel mare perché c’è la balena. Gli studiosi si riferiscono a questo enorme mammifero con i termini saggezza e responsabilità. Inoltre, tra di loro hanno un sistema di comunicazione molto efficace.

Quarto posto per il pappagallo. È il volatile più intelligente in assoluto e non solo perché ha la facoltà di riprodurre le parole e le frasi umane. Attento, testardo e con una memoria di ferro. A questo punto siamo arrivati sul podio. Quali animali troveremo?

Il podio

Al terzo posto c’è il delfino. Questo splendido animale è il più intelligente di tutti i pesci, ha un sistema comunicativo infallibile, riesce ad apprendere se opportunamente addestrato ed è molto socievole, sia con i suoi simili che con l’uomo.

Al secondo posto troviamo il maiale. Ha elevate capacità di apprendimento, ha un olfatto che lo guida per procurarsi il cibo e non solo, è molto perspicace.

Arriviamo finalmente al primo posto dove troviamo l’animale più intelligente del Mondo ed è lo scimpanzé. Il suo cervello è molto simile a quello umano e la sua composizione fisica gli permette di usare utensili a suo vantaggio. Non solo, riesce anche a usare pc e telefono. Un vero genio!