Addio piedi secchi e talloni screpolati: hai mai provato questo fantastico rimedio della tradizione cinese?

Spesso li trascuriamo molto, ma in verità la cura dei piedi è fondamentale per il benessere quotidiano. Piedi secchi e screpolati possono fare male e causare prurito. Ecco perché oggi ti sveliamo un rimedio che arriva da molto lontano, ma che ti restituisce dei piedi favolosi.

Quanto è bella la sensazione di avere piedi morbidi e vellutati? Purtroppo però non è così facile mantenerli sempre ben curati. I piedi, costantemente costretti nelle scarpe, possono patire il continuo sfregamento. Anche se in inverno generalmente indossiamo scarpe chiuse e non mostriamo i nostri piedi, non possiamo permetterci il lusso di non prendercene cura.

Ti sei mai chiesta quali sono le cause dei piedi secchi? Le scarpe giocano un ruolo fondamentale: ecco, infatti, perché è importante sceglierle bene. Se indossi spesso e a lungo scarpe strette o con i tacchi, la pelle dei piedi tende ad ispessirsi e a diventare secca.

Quello che vogliamo fare oggi è consigliarti un rimedio che ha origini nella cultura cinese e che può restituirti piedi così belli da fare invidia.

Addio piedi secchi e talloni screpolati con soli 3 ingredienti naturali

Nella cultura orientale si dà molta importanza alla cura della pelle e alla volontà di darle un aspetto sempre perfetto. Quello che devi sapere è che per restituire morbidezza ai piedi, occorre curarli quotidianamente. Per farlo, può essere utile realizzare una crema nutriente ed esfoliante che in Cina molti usano per avere la pelle dei piedi sempre al top. Ci serviranno la farina di riso, il miele e una banana. Schiaccia la polpa di una banana e aggiungi ad essa un cucchiaio di farina di riso ed uno di miele. Frulla il tutto e mettilo in un contenitore. La farina di riso è un prodotto delicatamente esfoliante che contribuisce ad eliminare la pelle morta e secca. La polpa della banana è molto nutriente e idrante, così come anche il miele. Una volta pronta la crema, vediamo in che modo utilizzarla.

Usa questo rimedio per avere di nuovo piedi da fata

Addio piedi secchi e talloni screpolati: per farlo agisci così. In una bacinella metti dell’acqua calda, ma non bollente. Intanto, applica la crema appena realizzata e massaggia con cura i tuoi piedi. Insisti sulla pianta del piede e in particolare sui talloni. Infine, metti a bagno i piedi nella bacinella piena d’acqua e usa una raspa oppure una pietra pomice per eliminare ulteriore pelle screpolata e secca. Una volta asciugati, i tuoi piedi saranno così morbidi che stenterai a riconoscerli. Quello che ti consigliamo è di ripetere questa routine almeno 2 volte la settimana per risolvere il problema di piedi e talloni secchi.