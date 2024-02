Come vestirsi per sembrare più alta e magra: ecco 3 outfit favolosi a soli 30 euro

È possibile apparire più snelle e slanciate? La risposta è sì. Tutto ciò che serve è saper scegliere gli outfit giusti. Ecco, dunque, che oggi siamo qui per darti alcuni consigli che potrebbero davvero cambiare la tua immagine. Con questo articolo vogliamo suggerirti 3 outfit in grado di valorizzare le donne più formose e non troppo alte.

Non tutti hanno il giusto tempo da dedicare a sè stessi. Ogni giorno siamo travolti dagli impegni di lavoro, dalle faccende domestiche e dalla gestione della famiglia e dei figli. Tutto questo ci porta via energie e tempo per mantenerci in forma come vorremmo.

Tuttavia, basta davvero proprio per cambiare in meglio la propria immagine. Devi sapere che il modo in cui ti vesti può davvero rivoluzionare la tua figura. Infatti, ci sono degli errori che non dobbiamo assolutamente commettere se siamo un po’ basse e poco esili.

Se sei curiosa di saperne di più, stiamo per consigliarti 3 outfit in grado di valorizzarti senza spendere una fortuna.

Come vestirsi per sembrare più slanciate e nascondere i rotolini? Prediligi questo capo appena tornato di moda

I pantaloni a vita alta sono un vero e proprio capo must have recentemente tornato di moda. I pantaloni high waist ti fanno sembrare più alta, perchè slanciano le gambe attirando l’attenzione sul punto vita. Questo escamotage ti permette anche di celare qualche antiestetico rotolino sulla pancia che resta così nascosto sotto ai pantaloni.

A completare l’outfit, una camicia classica dal taglio morbido da infilare dentro i pantaloni. Da Stradivarius e Bershka potrai trovarli al prezzo di 15 euro. Per una camicia dal taglio morbido, sempre su Zalando potrai spendere meno di 15 euro approfittando degli sconti per San Valentino.

Un unico capo che slancia e non segna per apparire impeccabile in ogni occasione

La tuta jumpsuit è un capo comodo di grande tendenza che possiamo usare sia per le occasioni di ogni giorno, sia per quelle più eleganti.

La differenza in questo caso la farà la calzatura che scegliamo: tacchi per un’occasione serale e più formale, ballerine o sneakers per andare al lavoro.

Per apparire più alte, consigliamo un modello tinta unita o a righe verticali che tendono anche a snellire. Dei modelli splendidi sotto i 30 euro possiamo trovarli su Zalando, Amazon e anche su Temu e Shein.

In versione lunga o midi, questo abito nasconde la pancia e fa sembrare più alte

Come vestirsi per sembrare più esili e slanciate? L’abito a trapezio è stretto sulla parte superiore e più ampio nella parte bassa.

Focalizzare l’attenzione sulla parte alta del corpo ci fa apparire più alte. Inoltre, questo outfit è perfetto anche per chi ha un fisico curvy, perchè non segna sulla pancia, né sulle gambe e nemmeno sul lato B. Conbipel e Terranova sono 2 marchi che offrono bellissimi modelli a circa 30 euro.