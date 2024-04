La maggior parte della popolazione mondiale ha la mano dominante destra, come anche i primati da cui deriva. Tranne una specie.

L’essere umano, come ben sappiano, possiede una mano dominante. Nella maggior parte dei casi è la destra mentre in minor quantità è la sinistra. La nostra specie deriva dai primati, dalle scimmie, e anch’essi possiedono una mano dominante. La teoria più comune dopo aver studiato le scimmie in maniera accurata è che gli esemplari di terra abbiano la destra come mano dominante. Mentre le specie che vivono per la maggior parte del tempo sugli alberi ha la sinistra. Tuttavia, una specie indiana, sta facendo ricredere questo vecchio studio.

Scimmie destrorse e scimmie sinistrorso

La scimmia è una specie che ha dovuto adattarsi negli spazi che l’uomo ha invaso. In India, per esempio, la specie vive quasi interamente in contesti urbani e si tratta di un primate che, anche se vive a terra, è mancina. La teoria sul destrismo delle scimmie è legata alla postura: restano appese al ramo con il braccio destro e raccolgono il cibo per nutrirsi con quello sinistro. I primati che sono scesi dagli alberi, si sono ritrovati con una mano libera, da poter usare per prendere in mano diversi strumenti. Questo ha fatto sì che sviluppassero l’area del cervello che controlla il braccio destro, sostituendolo con quello dominante. Alcune specie indiane hanno abbandonato gli alberi da tempo a causa dell’espansione delle città umane, iniziando a vivere a terra. Tuttavia, una in particolare ha mantenuto il braccio sinistro come dominante.

Mentre la maggior parte dei primati è destra, questa specie sfida ogni logica

Si tratta degli entelli. Attraverso alcune ricerche e test, si è riscontrato che l’arto dominante è rimasto il sinistro nonostante vivano da tempo a terra e in mezzo agli esseri umani. Durante i test, sembrerebbe che solo il 27% abbia utilizzato il braccio destro per risolvere alcuni piccoli problemi. Tra le principali teoria, spicca quella del tempo. Gli entelli, infatti, sono scesi dagli alberi da meno di 200 anni, quindi, non avrebbero avuto ancora modo di sviluppare l’uso del braccio destro. Secondo i ricercatori, prima o poi, questo passo avverrà come è naturale che sia. Altri invece, deducono che le scimmie che vivono sulla terra e sono destre, debbano essere osservate ancora a lungo per determinare in modo corretto la postura. Secondo questi ultimi, le ricerche sono ancora abbastanza incomplete. Di certo gli entelli restano l’eccezione alla regola per quanto riguarda i primati.