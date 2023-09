Frutta gratis dagli alberi pubblici: tutti fanno così ma vediamo se si rischia la multa

Quando stai facendo una passeggiata puoi veramente prendere la frutta senza rischiare una multa? Scopriamolo insieme.

Specialmente con le belle giornate di adesso, sul finire di settembre, quando non fa ancora troppo caldo ma non abbiamo tutti gli impegni è bello fare una passeggiata nelle varie aree verdi della nostra città. Ci può capitare, quindi, di imbatterci in alberi da frutto.

Troviamo mele, frutti di bosco, pere, fichi, insomma un po’ di tutto. Ma possiamo veramente raccoglierli senza che rischiamo nulla oppure no? Nel corso del nostro articolo andremo a fare chiarezza proprio su questo punto. Quindi continua a leggere.

Posso prendere la frutta dall’albero? Ecco la verità

La natura ci stupisce ogni giorno con alberi bellissimi che ci regalano anche frutti in quantità e buonissimi. Basti pensare hai fichi! Quanti ne vediamo sul ciglio della strada oppure all’interno del parco pubblico dove facciamo una passeggiata con i figli o con il nostro cane?

Ma se vogliamo raccoglierli possiamo andare incontro a delle multe perché stiamo togliendo qualcosa da un luogo pubblico? Si perché, se non lo sai ci sono delle sanzioni per chi rovina l’ambiente. Ecco perché dobbiamo sempre essere molto informati.

Immaginiamoci, quindi, nel nostro bel parco a chiacchierare e rilassarci per bene. Poi vediamo un fiore carino e piccolo, tutto profumato e vogliamo portarlo a casa. O magari un frutto bello maturo che ci guarda. Possiamo prenderlo oppure no? La legge dice che se prendiamo una cosa pubblica possiamo andare incontro al reato di furto o danneggiamento se roviniamo qualche cosa.

Ma dobbiamo sempre pendere in considerazione quello che abbiamo rubato, certo che se parliamo di un fiore o di un frutto il suo valore sarà davvero esiguo. Di recente, nel codice penale si è aggiunto il danno “tenue” e non vi è alcun tipo di processo. Ecco che prendere un fiore o un frutto non ha alcun tipo di conseguenza di legge. Ovviamente se mentre lo facciamo danneggiamo parte dell’albero o della siepe, in questo caso c’è una sanzione amministrativa che varia in base a quello che è accaduto, quindi al danno.

E’ importante poi essere a conoscenza delle norme che ha emanato il Sindaco del paese dove si troviamo. Si perché potrebbe anche aver inserito una normativa dove non si può raccogliere assolutamente nulla dai giardini pubblici ed in questo caso andremmo contro la legge. Possono arrivare gli agenti della Polizia Municipale e potremmo ricevere anche una bella multa per quello che ci sembrava un qualcosa di ingenuo. Adesso che conosci tutte queste informazioni fai attenzione a quando ti trovi in giro per parchi o aree verdi!