I problemi ai piedi dei ballerini potrebbero essere simili ai nostri: i consigli di Roberto Bolle per curarli e averli perfetti

La danza è una forma di arte nobile ma richiede tanto sacrificio e attenzione al fisico. I problemi maggiori sono legati ai piedi sottoposti a forti stress. Anche i nostri piedi soffrono spesso e la cura che dedichiamo loro è molto importante. Un personaggio che rappresenta un vanto e un orgoglio italiano all’estero ci dice cosa fare.

Dall’alluce valgo ai duroni sono tanti i problemi che riguardano i piedi dei ballerini così come i nostri. In Italia abbiamo un personaggio considerato ambasciatore dell’arte e incredibile ballerino che è Roberto Bolle. Chi più di lui può dirci come prenderci cura nel nostro fisico, dei piedi e come lottare per raggiungere i nostri obiettivi? La danza richiede tanto impegno e tanta pratica, le posizioni innaturali di muscoli e piedi portano infortuni di ogni tipo. È necessario prendersi cura del proprio fisco con attenzione e occuparsi dei minimi dettagli.

Arrossamenti, vesciche, infezioni sono frequenti peri ballerini. Ma è quello che succede anche a noi quando sbrighiamo le faccende quotidiane e mettiamo i nostri piedi sotto forte stress. Anche le deformazioni sono tipiche dei ballerini ma sono anche presenti nella nostra vita di persone comuni. Questi problemi possono portare dolore e disagio e non possiamo fermare la nostra vita ogni volta che abbiamo un disturbo. Così come un ballerino non può interrompere l’esibizione. È necessario pensarci con anticipo.

Le cose da fare per stare meglio

I problemi ai piedi dei ballerini potrebbero essere simili ai nostri anche se con intensità sicuramente differenti. Lo stress a cui sono sottoposti i piedi dei ballerini, soprattutto quelli dei professionisti, è inimmaginabile. Per prevenire invece che curare è necessario adottare una serie di pratiche giornaliere. I ballerini utilizzano calzature adeguate di alta qualità e con le giuste protezioni. Fanno tutti i giorni esercizi per rinforzare i muscoli delle gambe e allenare i piedi. Li curano maniacalmente tenendoli sempre puliti e asciutti. La cura della pelle è altrettanto importante di quella muscolare. Idratarli ed evitare di camminare scalzi è la base per migliorare la situazione dei nostri piedi. Così come avviene per tutti i ballerini.

Consultiamo regolarmente un podologo se abbiamo problemi ai piedi. Quando si sottopone una parte del corpo a forte stress ricordiamoci che esistono specialisti in grado di aiutarci, di guidarci, di consigliarci e curarci. I rimedi fai da te sono sempre da evitare.

I problemi ai piedi dei ballerini e i consigli di Roberto Bolle

I consigli di Roberto Bolle sono sempre i più richiesti. Si tratta del miglior ballerino del mondo e di un vero orgoglio italiano. I suoi avvertimenti sulla salute del nostro corpo sono strettamente legati al successo che si può ottenere nella danza. Bisogna avere una buona padronanza del nostro corpo e della mente e bisogna saper accettare l’idea dei sacrifici che vanno fatti quotidianamente. È ciò che la vita ci richiede a prescindere dal lavoro che facciamo. Se non mettiamo noi stessi in ciò di cui ci occupiamo, i risultati arriveranno con difficoltà. Ma quando l’impegno aumenta aumentano le ferite e prendersi cura di corpo e mente non è un’opzione, è un obbligo.

Secondo Roberto Bolle è importante ascoltare il corpo, anticipare eventuali problemi o disturbi, seguire gli obiettivi con determinazione. Ma sempre con un occhio rivolto a ciò che fisico e mente ci comunicano. I piedi ci sostengono e sono fondamentali per il nostro equilibrio psico-fisico. Ma spesso li trascuriamo. La sofferenza che potremmo trarne è tanta ed è evitabile. Seguiamo quindi i consigli del più grande ballerino che l’Italia abbia mai avuto. Non ce ne pentiremo.