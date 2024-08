Ci sono 2 segni zodiacali che la prossima settimana saranno molto sfortunati ed è meglio guardarsi le spalle per loro. Ecco chi sono secondo l’oroscopo e tutti i dettagli.

Le stelle ci indicano la direzione, è questo il concetto dell’astrologia e quello in cui credono fortemente gli astrologi che, giorno dopo giorno, ci danno informazioni sull’oroscopo. Nell’ultima settimana del mese di agosto saranno due i segni particolarmente sfortunati che dovranno fare attenzione o, meglio, guardarsi le spalle. Vediamo qui di seguito di chi si tratta e qualche dettaglio in più per riuscire a sfuggire ad alcuni aspetti negativi.

Meglio guardarsi le spalle, 2 segni zodiacali saranno molto sfortunati: Bilancia

Il primo segno che, purtroppo, dovrà attraversare una settimana abbastanza difficile è quello della Bilancia. Le persone di questo segno amano la tranquillità e l’equilibrio, ma in questi giorni il protagonista sarà il caos. Potrebbe essere sia a livello personale che sul lavoro causando grande ansia, stress e frustrazione. Di solito, la Bilancia perde subito la pazienza, ma il consiglio delle stelle è quello di contare fino a 10 e di mantenere la calma. Sono solo pochi giorni, ci vuole pazienza e tutto si sistemerà in un qualche modo.

Cancro

Un altro segno in difficoltà è il Cancro. In genere, le persone che appartengono a questo segno zodiacale hanno una corazza molto forte e sembra che siano sempre allegri e potenti. In realtà, non è così e in questi giorni la loro fragilità potrebbe esporsi più del dovuto. Ci sono incomprensioni, conflitti, sia sul lavoro che sul piano personale e questa volta la corazza non sarà così resistente. Tuttavia, è bene che il Cancro riesca a gestire questa sua emotività e a mantenere la calma. Non solo per il quieto vivere, come si suol dire, ma soprattutto per sé stesso.

Meglio guardarsi le spalle, insomma, per questi 2 segni zodiacali che sono la Bilancia ed il Cancro. Sono giorni sfortunati, il mese si chiude con dei conflitti, ma è solo un periodo passeggero. Pazienza e determinazione sono le chiavi per superare tutto senza grandi problemi.