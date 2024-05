Cerchi lavoro o vuoi cambiare quello attuale? Grazie a questi due trucchi trovarlo sarà molto più facile

Tante persone sognano di cambiare il proprio posto di lavoro. Di lasciarsi alle spalle, magari, un ambiente che non amano. Una sorta di “restart” che potrebbe rilanciare non solo la propria carriera professionale, ma anche la vita. Ecco come fare per aumentare le possibilità di trovarlo.

Fino a qualche decennio fa, cambiare lavoro non era così difficile. Così come trovarlo. Bastava cercare e, in un attimo, si poteva lasciare alle spalle quello vecchio e buttarsi in una nuova avventura professionale.

Adesso, come molti giovani continuano a ripetere, con la crisi è tutto più difficile. Si fa fatica non solo a trovarne uno, se non si ha esperienza, ma anche con qualche anno sulle spalle di professione, non è semplice cambiare. Ecco perché chi ha un posto fisso, se lo tiene ben stretto, anche se non lo ama. E chi è disoccupato, si rassegna a qualche lavoretto saltuario per cercare di far quadrare i conti in casa. Anche tu cerchi lavoro o vuoi cambiare quello attuale? Non dovresti disperare, perché esistono due trucchi per aumentare le proprie probabilità di riuscirci. Ecco quali sono.

Cerchi lavoro o vuoi cambiare quello attuale? La prima strada che dovresti provare è questa

Nel primo trucco, ci aiuta proprio Internet. Non tutti sanno, infatti, che come il magico “apriti sesamo”, esistono delle parole speciali che aprono migliaia di opportunità di lavoro. Quali? Dovreste imparare a digitare “lavora con noi” in Google. Non appena fatto, vi si apriranno diverse opportunità legate ad ogni azienda. Infatti, le società, di solito, hanno una sezione, nel loro sito, che si chiama proprio così e che elenca tutte le posizioni aperte. Moltiplicatele per ogni società ed ecco che, solo con una semplice chiave di ricerca, vi si apre un mondo di occasioni dove candidarsi.

Oltre al trucco di “lavora con noi”, si potrebbe ricorrere anche a questa applicazione

Non è la sola soluzione per cercare di aumentare le proprie occasioni di trovare un nuovo lavoro. Esiste anche un servizio web, visibile anche con l’applicazione, che si chiama LinkedIn. In pratica, vi aiuta a sviluppare e ad aumentare la vostra rete di contatti professionali. Non dovrete fare altro che iscrivervi, mettere le vostre conoscenze e inserire delle chiavi di ricerca di lavori che vorreste fare. In un attimo, troverete diverse offerte di lavoro in quel settore e sta a voi poi contattare l’azienda per candidarvi. Facile, no?