Dove andare negli Stati Uniti in autunno: i posti più belli da visitare

Si sta avvicinando l’autunno e i viaggi possono non fermarsi; ecco dove andare negli Stati Uniti in questa stagione e quali sono i posti più belli da vedere.

L’autunno è una delle stagioni più affascinanti per esplorare gli Stati Uniti. I colori caldi delle foglie, le temperature più fresche e il numero di turisti minore rispetto all’estate sono fattori da considerare per vivere una bellissima esperienza. Ma dove andare negli Stati Uniti in autunno? Proveremo a consigliarvi alcuni posti a nostro avviso meravigliosi così da poter essere uno spunto di riflessione per un eventuale vostro viaggio.

Dove andare negli Stati Uniti in autunno: 3 posti meravigliosi

Iniziamo con il descrivere alcuni posti che hanno al centro di tutto un paesaggio straordinario che si colora di arancione, giallo e rosso. Parliamo, quindi, del New England e destinazioni come il Maine, il Vermont, il New Hampshire e le loro colline maestosissime. Non si può non visitare il Parco Nazionale di Acadia nel Maine. Poi, sempre per rimanere in tema di parchi, tra il Tennessee e il North Carolina si trovano le Great Smoky Mountains con sentieri, boschi, cascate e la possibilità di fare escursioni emozionanti. Infine, consideriamo anche il Parco Nazionale di Yosemite in California. In autunno è assolutamente speciale per i colori caldi che dominano le sequoie giganti, i villaggi, le valli e le cascate.

Viaggio on the road

Un altro consiglio che vi diamo è quello di considerare l’Hudson Valley a poche ore da New York. Qui ci sono foreste, dimore storiche e villaggi che d’autunno hanno un’atmosfera molto suggestiva. Ci sono aziende vinicole e l’Hudson River che completa questo meraviglioso quadro. Anche una strada panoramica potrebbe essere una bellissima destinazione. C’è, ad esempio, la Blue Ridge Parkway. Attraversa foreste, offre una vista spettacolare dei Monti Appalachi ed è assolutamente da non perdere.

Se la domanda è: dove andare negli Stati Uniti in autunno, considerate queste proposte. Questi posti d’autunno sono un’esplosione di bellezza e basta seguire i colori caldi che offre la natura.