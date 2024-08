Stare a New York con 30 euro al giorno si può: ecco come risparmiare

Vi sembrerà impossibile, ma stare a New York con 30 euro al giorno si può ed ecco come poter risparmiare per fare ugualmente una bellissima esperienza in una città magica.

New York è una delle città più costose al Mondo, ma con un po’ di pianificazione e astuzia, è possibile godersi la Grande Mela con un budget di soli 30 euro al giorno. Sembra impossibile, ma seguendo alcune strategie ed accortezze, si può vivere un’esperienza straordinaria senza svuotare il proprio portafoglio.

Stare a New York con 30 euro al giorno si può: ecco come fare

Naturalmente, stiamo parlando del costo necessario una volta arrivati in città. Prima è necessario prenotare il volo di andata e ritorno. Poi, dopo questo primo passaggio, il costo più grande risiede nell’alloggio. Per ridurre i costi, bisogna considerare per forza di cose ostelli o dormitori, dove i prezzi partono da 20-30 euro a notte. Un’altra opzione è Couchsurfing, che ti permette di alloggiare gratuitamente a casa di residenti locali. Un’alternativa a lungo termine è soggiornare nei quartieri meno centrali, come Brooklyn o Queens, che offrono sistemazioni più economiche. Basta fare una piccola ricerca e un confronto tra i vari prezzi.

Come risparmiare su cibo e attrazioni

Dobbiamo poi pensare al cibo. Mangiare fuori a New York può essere molto caro, ma ci sono modi per risparmiare senza rinunciare alla qualità. Optare per cibo di strada come hot dog, pretzel e pizza al trancio, dove una fetta può costare solo 1-3 euro, sicuramente è la scelta giusta per le proprie tasche. Inoltre, nei supermercati e nei deli locali ci sono piatti pronti a prezzi accessibili. Molte catene offrono menu fissi economici per pranzo, che possono saziarti con meno di 10 euro.

Per quanto riguarda le attività da svolgere nella Grande Mela, Central Park, il Brooklyn Bridge e la High Line offrono esperienze iconiche senza alcun costo. Molti musei, come il MoMA e il Museo di Storia Naturale, hanno giorni a ingresso gratuito o a donazione libera. Per una vista mozzafiato della skyline, il traghetto gratuito per Staten Island è una scelta imperdibile. Quindi, questo non è un grande problema.

Insomma, stare a New York con 30 euro al giorno richiede un po’ di adattamento, ma è possibile. Anche considerando i trasporti. Con una MetroCard ci si può spostare con appena 3 euro al giorno per tutta la città. La pianificazione è tutto in questo caso, ma ci si può riuscire.