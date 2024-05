Mai mettersi con uno di questi 3 segni zodiacali: non riescono a dimenticare gli ex e in amore sono davvero inaffidabili

Hai da poco iniziato una nuova relazione? Non vogliamo infrangere i tuoi sogni, ma devi sapere che ci sono alcuni segni zodiacali che, per natura, non sono capaci a voltare pagina. Se anche tu pensi che sia meglio prevenire che curare, continua a leggere qui di seguito.

L’inizio di una storia d’amore ha sempre un che di magico. In principio è tutto nuovo, bello e perfetto. Quando finisce una relazione spesso è difficile andare avanti, superare il distacco e ricominciare tutto d’accapo. Il tempo cura tutte le ferite, ma è anche vero che ci sono persone che non riescono a lasciarsi il passato alle spalle. Come ben sappiamo, ogni segno zodiacale ha le sue peculiarità e questi possono avere influenza anche sul nostro carattere. Oggi sveleremo quali sono i segni zodiacali che continuano a restare legati ai vecchi amori e che, dunque, è meglio evitare in una relazione sentimentale.

Mai mettersi con uno che ha l’ascendente o è di questo segno zodiacale d’aria

I nati sotto il segno dei Gemelli cambiano idea molto facilmente sulle cose, ma anche sulle persone. Stare con loro è come vivere sulle montagne russe. Se sei una persona che ama le certezze, un partner di questo segno zodiacale proprio non fa per te. Eterni indecisi su ogni cosa, tendono a rimuginare sulle azioni passate anche da molto tempo. Quando chiudono una relazione quasi sempre se ne pentono, ma sono troppo orgogliosi per tornare sui propri passi.

Inoltre, il loro cuore potrebbe non essere mai del tutto vostro. Pensano spesso alle relazioni già chiuse, a volte anche con nostalgia, e a come sarebbe andata se avessero agito in maniera differente. Stessa sorte per chi ha l’ascendente in Gemelli. Evitate di iniziare con loro qualcosa di serio se anche voi credete nel detto “meglio prevenire che curare”.

Un segno d’acqua vive di ricordi, belli o brutti che siano

Mai mettersi con uno che appartiene al segno del Cancro. Sognano la persona perfetta, ma sarebbero in grado di lasciarsela sfuggire per pensare a qualcuno che non fa più parte della loro vita da anni. I Cancro non riescono a lasciarsi alle spalle il passato, ma non è tutto. Anche a distanza di tempo, faranno sempre paragoni con una persona con cui c’è stato un forte legame. I Cancro vivono le separazioni come veri e propri traumi. Questi continueranno a controllare i profili social dell’ex e gli scriveranno sperando in una risposta, con l’intento di convincerlo e fargli cambiare idea. Puoi fidarti di loro? Assolutamente no.

Se continua a pensare all’ex, potrebbe appartenere questo segno di terra

Chi inizia una relazione con un nato sotto il segno del Capricorno potrebbe dover fare i conti con i fantasmi del passato del proprio compagno. I Capricorno, anche quando sono loro stessi a mettere fine a una storia d’amore, cercano di mantenere dei buoni rapporti con l’ex. I motivi sono 2: se sono loro a lasciare, vogliono evitare i sensi di colpa, se vengono lasciati lo fanno per nostalgia e paura dell’abbandono. Questo atteggiamento darebbe fastidio a chiunque e il nuovo partner potrebbe iniziare (giustamente) a dubitare della sua serietà ed affidabilità.