Non solo l’oroscopo occidentale, anche per 3 segni zodiacali cinesi c’è in arrivo tanta fortuna nel mese di settembre. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Siamo abituati a consultare l’oroscopo occidentale con i 12 segni dello zodiaco, ma ci sono anche altre tradizioni. Prendiamo in considerazione quella cinese, ad esempio, in questo articolo e parliamo dei segni che avranno un percorso facilitato nelle prossime settimane. 3 segni zodiacali cinesi che saranno molto fortunati a settembre, questo è l’argomento che affronteremo qui di seguito in tutti i dettagli. In questo modo, chi appartiene a questi segni sa di poter cogliere le occasioni che gli si presentano davanti.

3 segni zodiacali cinesi che saranno molto fortunati a settembre: Scimmia

Siete nati nel 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 o 2016? Appartenete al segno cinese della Scimmia e avete la sua mente acuta e la grande voglia di esplorare e di fare avventure strepitose. Settembre sarà un mese molto speciale per chi appartiene a questo segno perché verrà apprezzato in ogni sua sfaccettatura e questo aprirà la strada a nuove opportunità. Le novità possono riguardare la vita privata o il lavoro, in ogni caso sono occasioni da prendere al volo.

Drago

Anche chi è nato in questi anni e appartiene al segno del Drago può gioire: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012. La stella di questo segno cinese apparirà particolarmente luminosa a settembre e porterà grandi occasioni lavorative. Anche a livello personale ci saranno percorsi migliori da intraprendere. Insomma, l’energia sarà al massimo e accadranno delle belle cose.

Topo

Infine, anche il segno del Topo sarà particolarmente fortunato nel mese di settembre. Appartengono al segno i nati nel 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 e 2020. Queste persone vengono considerate dalla tradizione cinese come molto intelligenti ed astute, esattamente come sono le caratteristiche di questo animale. La stella parla di incontri molto fortunati e influenti, grande successo e fortunate coincidenze.

Insomma, 3 segni zodiacali cinesi che saranno molto fortunati a settembre sono Scimmia, Drago e Topo. Se siete tra questi, meglio prepararsi ad essere positivi e ad accogliere tutto quello che succederà per poterlo sfruttare al meglio.