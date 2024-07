Luglio sarà il mese dei Pesci ma la Luna nuova nel Cancro farà disperare altri 2 sfortunati segni zodiacali

Stiamo per lasciarci alle spalle giugno ed è arrivato il momento di pensare a luglio e a quello che ci riserverà questo mese. Oggi siamo qui per parlarvi dei segni più fortunati e di quelli che invece dovranno affrontare molte difficoltà.

Il settimo mese dell’anno sta per cominciare e vi annunciamo che possiamo aspettarci tante novità e stravolgimenti. Infatti, già il 5 luglio un importante evento astrale si affaccia nelle nostre vite. Stiamo parlando della Luna nuova nel segno del Cancro che porterà una ventata di freschezza nelle giornate di un segno d’acqua. Discorso completamente diverso per altri 2 segni zodiacali che vi anticipiamo essere uno di fuoco e uno d’aria. Questa Luna saprà dimostrarsi molto severa con qualche sfortunato segno zodiacale che dovrà fare i conti con paure ed incertezze, ma non solo. Intanto, iniziamo dal segno zodiacale più fortunato che a luglio vivrà momenti di grande gioia e spensieratezza.

Luglio sarà il mese più bello di tutto il 2024 per questo segno zodiacale d’acqua

La fortuna torna a bussare alla vostra porta, cari nati sotto il segno del Cancro. È un periodo davvero favorevole per voi e proprio in queste settimane, grazie al favore della Luna piena riuscirete a fare cose incredibili. Sarete pieni di energie fisiche e mentali e saprete già bene in che modo spenderle. Nelle prossime settimane centrerete buona parte degli obiettivi che vi siete prefissati, a partire da una rinnovata forma fisica. Il lavoro da tempo non vi soddisfa più, ma non temete: proprio nei prossimi giorni una grandiosa opportunità farà capolino nelle vostre vite. Infine, l’amore: prendetevi cura del vostro partner perché potreste ricevere una sorpresa davvero inaspettata.

Un mese da dimenticare per i nati sotto questo segno zodiacale di fuoco

Sorte quasi opposta per gli appartenenti al segno dell’Ariete. È da tempo ormai che siete in cerca di gratificazioni, ma queste scarseggiano. Il lavoro vi opprime ed è quasi come se non riusciste a trovare il vostro posto nel Mondo. La Luna nuova nel Cancro, un segno d’acqua, non vi aiuta affatto, tutt’altro. Saranno giorni in cui tutto potrebbe apparire più pesante, difficile, logorante. Inoltre, non riuscite a voltare pagina e continuate a rimuginare il passato e una persona che ormai non è più accanto a voi. Cercate di stringere i denti, cari Ariete perché non può piovere per sempre.

Un segno d’aria potrebbe perdere la pazienza e anche molti soldi

Luglio sarà il mese che i nati sotto il segno dei Gemelli vorranno dimenticare all’istante. Tra qualche tempo vi guarderete indietro pensando a questo periodo come uno dei più pesanti della vostra vita. Infatti, in queste settimane, la Luna e anche Mercurio saranno avversi portandosi dietro solo per voi un carico di dubbi e timori. È nella vostra indole essere super concentrati sul lavoro e sugli obiettivi e nelle prossime settimane avrete paura di fallire.

“Sarò in grado di realizzarmi e di arrivare dove voglio?”. Questa e altre domande simili potrebbero occupare la vostra mente, ma attenzione. Un imprevisto potrebbe spiazzarvi portandovi a spendere somme di denaro esagerate e assolutamente non preventivate: non fatevi cogliere impreparati. Tenete duro: la ruota tornerà a girare presto per il verso giusto.