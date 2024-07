Si avvicina la trimestrale di STMicroelectronics, il parere degli analisti e le indicazioni dell’analisi grafica

Dopo la fase di sbandamento legata all’andamento di Nvidia, le azioni STMicroelectronics stanno accennando una ripresa. Cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane?

I punti di forza e di debolezza di STMicroelectronics

L’azienda presenta margini elevati, evidenziando una forte redditività e una situazione finanziaria eccellente che le conferisce una notevole capacità di investimento. La maggior parte degli analisti raccomanda l’acquisto o il sovrappeso del titolo, con un prezzo obiettivo medio superiore al prezzo corrente, suggerendo un potenziale di apprezzamento significativo. Inoltre, negli ultimi quattro mesi, il giudizio degli analisti è migliorato e, negli ultimi dodici mesi, il consenso degli analisti ha rivisto positivamente il loro giudizio sull’azienda, che ha superato le aspettative del mercato con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Considerando le raccomandazioni degli ultimi 3 mesi il rating medio è Compra con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 25%.

Tuttavia, l’azienda mostra alcune debolezze. Secondo le stime degli analisti, ha una delle prospettive di crescita più deboli e la crescita prevista dell’utile netto per azione è particolarmente bassa. L’azienda è considerata altamente valorizzata rispetto ai flussi di cassa generati e paga pochi o nessun dividendo, offrendo quindi un rendimento basso o inesistente. Negli ultimi dodici mesi, le aspettative di fatturato e utili sono state riviste al ribasso, riflettendo un pessimismo degli analisti riguardo alle vendite e ai guadagni futuri. Inoltre, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al ribasso negli ultimi quattro mesi.

Si avvicina la trimestrale di STMicroelectronics, le indicazioni dell’analisi grafica

Si notano i primi segnali di ripresa, dopo tre settimane al ribasso, infatti, quella in corso si avvia a chiudere in territorio positivo. Per una conferma dell’inversione rialzista, però, potrebbe essere necessario registrare una chiusura settimanale superiore a 38,5 €.

Qualora, invece, la settimana dovesse chiudere sotto 36,482 € si potrebbe assistere a un’accelerazione ribassista.

