L’oroscopo del primo weekend di primavera premia i segni di acqua

Primavera. È ufficialmente arrivata la stagione che amiamo di più. Quella delle gite fuori porta, della Pasqua, dei Ponti e dei giardini in fiore.

Anche se il meteo per il weekend è previsto piuttosto incerto, con piogge sparse che toccheranno alcune zone della nostra penisola, è finalmente arrivata la primavera. La stagione più amata, quella in cui la natura si risveglia, portando con sé profumi e colori che ci migliorano le giornate. Che, peraltro, da domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, si allungheranno con il ritorno dell’ora legale.

L’oroscopo del weekend favorevole a…

La settimana scorsa l’oroscopo ha premiato decisamente Scorpione e Pesci. Ebbene, questi due segni di Acqua saranno tra i protagonisti anche in questo fine settimana. Non solo, perché ad aggiungersi a loro ci sarà anche il Cancro, per un trionfo assoluto della triade acquatica.

Andiamo in ordine cronologico e partiamo da chi ha appena concluso il proprio periodo, ovvero i Pesci. Per i nati tra il 19 febbraio e il 20 marzo il trend rimane molto positivo. Nel lavoro forse ancor più che negli affetti. Nuovi progetti sono all’orizzonte e tutti sembrano ben avviati verso la realizzazione. In particolare, tra oggi e domani, la conoscenza di un profilo interessante, potrebbe essere la decisiva spinta propulsiva per la realizzazione immediata di uno di questi. A livello affettivo, sarà un weekend piuttosto tranquillo. Magari una Domenica delle Palme da sfruttare appieno per una visita culturale e gastronomica.

Uno Scorpione in grande forma

Proseguiamo con Cancro. I nati dal 21 giugno al 22 luglio contribuiranno in maniera sensibile al trionfo dei segni d’Acqua. Professionalmente riceveranno ottime notizie che si prolungheranno anche nella settimana che porterà alla Pasqua. Dal lato affettivo, invece, i soggetti che staranno loro vicino, potranno godere di persone molto serene, che trasmetteranno fiducia e sicurezza agli appartenenti alla loro cerchia.

Infine, prosegue il buon momento dello Scorpione. I nati dal 23 ottobre al 22 novembre continueranno la loro striscia fortunata. La persona conosciuta la settimana scorsa si rivela sempre più interessante. In una fase di grande fervore a livello lavorativo, il fatto di trovare qualcuno con cui parlare e confrontarsi, in totale libertà, è davvero qualcosa di buono. Nel weekend, poi, potrebbero svilupparsi dei programmi niente male… Insomma, un fine settimana senza nubi che farà vivere a questi tre segni “acquatici” dei momenti davvero molto positivi. Una primavera iniziata con il piede giusto, che potrebbe proseguire ben oltre il prossimo weekend.