Trucco occhi, labbra e guance: ecco alcuni prodotti multifunzione anche a meno di 10 euro

Apparire o essere. Un tempo alcuni pensavano che si contrastassero. Per fortuna l’essere umano può bilanciare la ricchezza interiore con un aspetto gradevole senza molta fatica. Ci aiutano ogni giorno infatti capi di abbigliamento di ogni taglia e forma per valorizzare il nostro corpo. Con pochi euro possiamo anche comprare cosmetici per il viso. Eccone alcuni multifunzione.

L’uso di prodotti di bellezza avrebbe una storia millenaria. Basti pensare agli Egizi. Con il tempo l’uso dei cosmetici si è diffuso a tutte le classi sociali, coinvolgendo sia donne che uomini.

Per prendersi cura della pelle del corpo, dei capelli e del viso ci sono in commercio molti prodotti. Forse li teniamo nel bagno e nel beauty case. Alcuni possono occupare molto spazio. Se vogliamo qualcosa da portare con noi a volte scegliamo campioncini o articoli mini da viaggio. A casa o fuori potremmo optare per altro.

Trucco occhi, labbra e guance: ecco alcuni prodotti multifunzione economici

Il make up può renderci più affascinanti o almeno renderebbe meno evidenti alcune imperfezioni. Si usano fondotinta, mascara, blush e tanti altri prodotti. Con pochi soldi potremmo comprare cosmetici utili per vari usi. Per esempio, tra i tanti, troviamo gli Ombretti all over di Bottega di LungaVita. I colori disponibili sarebbero marrone, petunia, grigio perla, bianco perla e rosa. Si potrebbero usare come ombretto, rossetto, blush, illuminante e smalto. In quest’ultimo caso basterà applicare un po’ di polvere colorata sull’unghia per poi coprirla con dello smalto trasparente. Questo ombretto si venderebbe a 7,50 euro.

Sephora propone Glitter Power, trio di ombretti multiuso. Si applicano con i polpastrelli o con un pennello su palpebre, guance oppure sulle labbra. Si usano singolarmente o sfumati tra loro. Il prezzo sarebbe di 9,74 euro.

Consigli vari

Trucco occhi, labbra e guance: ecco alcuni prodotti multifunzione a basso costo.

Tra tante altre proposte scopriamo ora l’uso di un articolo Neve Cosmetics. Si tratta di Rugiada per Makeup, un prodotto che avrebbe due funzioni. Si potrebbe applicarne una goccia sulle palpebre prima dell’ombretto per farlo durare di più. Per creare un eyeliner liquido basterebbe miscelare dell’ombretto minerale colorato in polvere con qualche goccia di Rugiada per Makeup Neve. Applicare con un pennellino adatto. Questo articolo costerebbe 9.90 euro.

Infine, qualche consiglio per situazioni di emergenza. Abbiamo in borsetta solo del fard e vogliamo ritoccare il trucco? Applichiamone un po’ sulle guance ma anche come ombretto. Mischiato al lucidalabbra potremmo usarlo come rossetto.