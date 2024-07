La strada più lunga del Mondo: una curiosità da vero intellettuale

Sai qual è la strada più lunga del Mondo? Forse questa informazione ti sfugge e potresti informarti meglio in questo articolo per avere un’arma in più di conversazione con gli altri. Ecco tutti i dettagli.

Il nostro Mondo è composto da strade. Ci sono ovunque e ci permettono di andare in qualsiasi posto in tutta tranquillità e comodità. Ma non sono tutte uguali, ce ne sono di diversi tipi. Oltre a questo, ci sono poi delle strutture che sono uniche al Mondo con delle particolarità ben precise. Oggi vedremo qual è la strada più lunga del Mondo per capire meglio questo argomento e per avere, magari, uno strumento di conversazione in più con le altre persone.

I diversi tipi di strade

Per prima cosa dobbiamo sapere che per “strada” si intende l’area ad uso pubblico in cui possono circolare pedoni, veicoli e animali. Detto questo, la sua struttura è un insieme di diversi minerali tra cui sabbia, ghiaia, pietrisco e bitume. Può avere diversi spessori che di solito vanno dai 4 agli 8 cm.

In generale ci sono strade statali, regionali, provinciali e comunali. Poi, c’è un’ulteriore classificazione: le autostrade, le strade extraurbane principali e secondarie, le strade urbane di scorrimento e di quartiere e le strade locali.

La strada più lunga del Mondo: ecco qual è

Abbiamo visto qual è la strada più larga del Mondo, ma sappiamo qual è quella più lunga? Gli esperti ci dicono che si tratta della Pan American Highway, una strada che attraversa il continente americano da nord a sud e si sviluppa per ben 48.000 km. Questa strada fu proposta nel 1923 e completata nel 1944. Ci sono ovviamente molti tronchi secondari collegati a questa lunga tratta che permette di raggiungere i principali centri dei vari Stati. Purtroppo, oltre alla lunghezza, ha anche una caratteristica negativa: quella di essere una tra le strade più pericolose del Mondo che ogni anno reclama centinaia di vittime.