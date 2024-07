Alcune sagre che si terranno in Lombardia a luglio e nei prossimi mesi in giro per l’Italia

Siamo in piena estate e mentre molti vanno al mare e altri in montagna, alcuni cercano anche gli eventi e feste dove poter mangiare “cibi caratteristici di alcune zone”. Questo è il momento ideale per organizzare vacanze e weekend, pic nic all’aperto, per scoprire località vicine e partecipare a sagre ed eventi estivi. Ecco alcune sagre che si terranno in Lombardia:

Festa del Bigul al torc a San Martino all’Argine vicino Mantova (5-7 luglio 2024), dedicata a una pasta fresca veneta con vari sughi. Sagra dello Gnocco fritto a Bisuschio vicino Varese (12 – 14 luglio 2024), con gnocco fritto modenese, hamburger di fassona e altri piatti tipici. Sagra del Polastrel a Olfino di Monzambano (19 – 22 luglio 2023), con pollo aromatizzato, bigoli con le sarde e altri piatti. Taragnafest a Roncola San Bernardo vicino Bergamo (6-7 luglio 2024), dedicata alla polenta taragna con funghi o carne. Sagra degli Gnocchi ripieni ad Albino in provincia di Bergamo (10 – 14 luglio 2024). Festa dei Pizzoccheri a Teglio in Valtellina (26 – 28 luglio 2024), con pizzoccheri, pane di segale, salumi e formaggi.

Le sagre offrono l’opportunità di gustare specialità locali a prezzi contenuti e di vivere esperienze culturali in un’atmosfera festosa.

Altre regioni

Da non dimenticare poi altre sagre importanti che si organizzano durante l’anno in altre regioni italiane:

Sagra del peperoncino a Diamante, Calabria (7-11 settembre), dove il peperoncino è il protagonista in varie ricette.

Sagra del fiorone a Giovinazzo, Puglia, vicino a Bari, con ricette a base di fiorone, musica e spettacoli, e degustazioni di panini e vino locali.

Sagra della porchetta a Campli, Abruzzo, una delle feste culinarie più antiche della regione, dedicata alla porchetta e tenuta negli ultimi giorni di agosto.

Fiera Nazionale del marrone a Cuneo, Piemonte, che promuove prodotti tipici come la castagna marrone, farine antiche, tartufi, carni pregiate e nocciole.

Queste sagre offrono cibi di alta qualità a prezzi accessibili, permettendo di gustare eccellenze dello street food e piatti regionali in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Lettura consigliata

Quali sono le mete di vacanza più gettonate per l’estate 2024?