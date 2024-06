Sai qual è la strada più larga del Mondo? Ci sono ben 9 corsie per lato!

Tutti siamo abituati a percorrere la strada e ne troviamo di diversi tipi, ma sai qual è la più larga del Mondo? Ecco una curiosità molto interessante sulla viabilità che forse non sai e non immagini.

La strada fa parte della nostra quotidianità. Ormai ci sono strade dappertutto per farci circolare in lungo e in largo e poter andare ovunque vogliamo. Viaggiando, però, ci siamo accorti che esistono diversi tipi di strade.

Anche su questo argomento ci sono delle curiosità interessanti. Oggi ti chiediamo: sai qual è la strada più larga del Mondo? Forse non immagini le dimensioni e non immagini come possa funzionare il traffico, ma ecco qui di seguito tutti i dettagli.

Cosa si intende per strada?

La strada è un’infrastruttura di trasporto adibita al passaggio di veicoli e di pedoni. Di solito, si ha una suddivisione in carreggiata, marciapiede, area pedonale e può essere di diversi tipi. Ci sono 4 tipi di strade: comunale, regionale, provinciale e statale.

Il suo nome deriva dal latino e, in particolare, dal termine “strata”, ovvero participio passato di stendere. Significa che è una via massicciata. Infatti, è formata da diversi strati di minerali, sabbia, ghiaia e pietrisco.

Sai qual è la strada più larga del Mondo? Eccola

Secondo il Guinnes dei Primati, la strada più larga del Mondo è la Avenida 9 de Julio e si trova a Buenos Aires in Argentina. Sono solo 147 metri di lunghezza, ma conta ben 9 corsie per ogni lato. Non è facile circolare in quel tratto, soprattutto nelle ore di punta dove tutte le corsie sono occupate. Bisogna avere tanta pazienza. Inoltre, ci sono molti monumenti che la caratterizzano, quindi, ne vale la pena. Il suo nome deriva da un’importante data: il 9 luglio 1816, l’indipendenza dell’Argentina.