La Luna vicino a Pollux cambia il destino di 3 segni zodiacali che vedranno brillare la stella dei Gemelli sul loro conto in banca

L’oroscopo, spesso, è influenzato dal movimento dei pianeti che potrebbero sovvertire delle previsioni già fatte. A partire dalla Luna che, a seconda di dove si trova, modifica il destino di tanti segni zodiacali. E siccome, il 12 maggio, sarà vicina a Pollux, ecco cosa cambierà.

Tante persone non iniziano la giornata senza prima aver consultato il proprio oroscopo del giorno. Magari, senza crederci fino in fondo e più per curiosità. Però, per tanti, è un rito da fare ogni mattina, insieme alla tazzina di caffè che ti dà lo sprint per partire.

Chi lo legge, certo, non si fa condizionare dalle previsioni. Le prende per quello che sono anche se, magari, nel corso della giornata, si ritroverà a vederle accadere realmente. Rimanendone piacevolmente sorpreso. Altre, invece, si fanno proprio condizionare da quello che l’astrologo preferito ha sentenziato a riguardo del loro segno. Cambiando, magari, l’agenda del giorno per adeguarsi ai consigli delle stelle. Oltretutto, a scompaginare certe previsioni, ci si mettono anche i pianeti che, con il loro movimento, finiscono per avere una certa influenza sull’oroscopo, a volte, addirittura, modificandolo. Per non parlare dell’Oroscopo degli Angeli.

La Luna vicino a Pollux cambia il destino di 3 segni. Chissà se c’è anche il tuo fra questi

Il 12 maggio, ad esempio, La Luna passa a 1°36′ da Polluce, la stella più brillante nei Gemelli e, proprio i Gemelli saranno i primi ad approfittarne. Infatti, si annunciano giorni decisamente fortunati, come non capiteranno in tutto il mese di maggio.

Se aveste un’idea di investimento, dovreste farlo, senza tentennare. E date retta a quella ispirazione che vi spinge a giocare, non a caso, proprio quei numeri al Lotto. Ottime notizie anche dal punto di vista lavorativo. Insomma, per i Gemelli si prospetta un momento davvero d’oro.

Non solo i Gemelli, ma anche questi altri due segni godranno di giorni positivi

La Luna vicino a Pollux cambia il destino del Capricorno. Sembrava una settimana deludente, invece questo movimento cambierà le carte in tavola. Ad esempio, in amore, avremo un segnale inaspettato da una persona che ci piace. E anche in banca, sono attese buone notizie, sotto forma di bollette più basse di quello che ci aspettavamo.

Infine, il Toro sarà il terzo segno che avrà momenti davvero belli nella prossima settimana. Le notizie sulla salute, infatti, saranno più positive di quello che si temeva e, a livello personale, saranno giorni nei quali saremo al centro di tutto, come non accadeva da tempo. Tanti attestati di stima che finiranno, anche, per avere un riscontro nel campo degli affari.