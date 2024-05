L’oroscopo degli angeli della prossima settimana benedice 3 segni travolti dal benessere. Piangerà, invece, chi è nato sotto questo segno

L’oroscopo degli angeli ha sempre più persone che lo seguono con affetto e costanza. Accanto a quello tradizionale, infatti, sono molti quelli che vogliono, come alternativa, sapere il proprio futuro, influenzato dagli angeli. La prossima settimana, ad esempio, rideranno questi 3 segni.

Come sarà la prossima settimana, secondo l’oroscopo? Una domanda che, in tanti, si pongono, ogni week-end, sperando di trovare le risposte nelle stelle. Lasciandosi, magari, influenzare da quanto gli esperti astrologi pronunciano, sui siti web o sui giornali, adeguando, cioè, le proprie scelte.

Certo, a parole (quasi) nessuno afferma di leggere il proprio oroscopo giornaliero. Come se fosse qualcosa di cui vergognarsi. Invece, non c’è nulla di male a sapere, al mattino, quello che le stelle hanno in serbo per il nostro segno. Certo, bisogna essere capaci di prendere le cose per il verso giusto. Ovvero, non fare di tutta l’erba un fascio, come si suole dire. Dire che un determinato segno avrà successo negli affari, in una determinata settimana, non significa che tutti i nati faranno fortuna. Sicuramente, gli astri saranno più ben disposti verso questo segno, rispetto ad altri.

L’oroscopo degli angeli della prossima settimana benedice 3 segni. C’è anche il tuo tra questi?

Fatto questo doveroso chiarimento, ci occupiamo di quello che l’oroscopo degli angeli ha in serbo, per noi, per la prossima settimana. In particolare, sono 3 i segni che brinderanno alla fortuna, rispetto a tutti gli altri. I nostri lettori, tra l’altro, da tempo seguono questo particolare oroscopo.

A partire dai Pesci che, evidentemente, saranno aiutati particolarmente dal loro Asariel. Infatti, finalmente, arriverà una buona notizia sul lavoro, che non necessariamente deve essere collegata allo stipendio. Un collega ammetterà i suoi errori o vi daranno le ferie quando volevate voi: in qualche modo, sarà una settimana particolarmente positiva per i Pesci.

Ecco chi sono gli altri 2 segni che sorrideranno per 7 giorni. Non questo, travolto dalla sfortuna

Che dire del Leone, che avrà sette giorni dove tutto girerà al meglio, in particolare in un amore (ri)trovato. Di certo, andrebbe ringraziato, dell’aiuto, Michele, che ci darà una grossa mano. L’oroscopo degli angeli della prossima settimana benedice 3 segni come il Toro. Forte del sostegno di Hagiel, che ci aiuterà a riconciliarci con una persona con la quale non parliamo da tempo.

Non disdegnate, magari, una giocata al Lotto, vista la fortuna del periodo. Male, invece, anzi malissimo per il povero Scorpione che dovrà aggrapparsi a Chamuel per non affondare. Avete presente quando tutto gira storto? Una multa, un litigio banale, un treno perso per due minuti? Ecco, questa è la settimana che vi aspetta.