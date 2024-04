Congiunzione tra Giove e Urano: questi 3 segni zodiacali vivranno un cambiamento epocale e novità positive

La primavera è la stagione del cambiamento e della rinascita. Questo rinnovamento, non avviene solo in natura, ma anche all’interno dello zodiaco. Ecco i segni zodiacali che, grazie alla congiunzione di Giove e Urano, saranno travolti da molte novità positive.

Aprile è un mese ricco di avvenimenti. Non solo per l’eclissi solare dell’8 aprile, che ha segnato un importante punto di svolta. Ma anche la Luna nuova in Ariete ha determinato l’inizio di un nuovo ciclo lunare. Inoltre, fondamentale è la congiunzione di Giove e Urano che indica un evento eclatante per tutto lo zodiaco. Ricordiamo che Giove simboleggia l’abbondanza, la buona sorte ed è associato al principio della crescita. Mentre Urano è il pianeta della ribellione e il rifiuto per tutto quello che è stantio.

Congiunzione tra Giove e Urano: cosa succede

L’incontro tra questi due pianeti è un evento raro che può far accadere cose incredibili, soprattutto perché avviene in primavera. Una stagione che sancisce la rinascita e i cambiamenti. Questi avvenimenti scuotono la vita di alcuni segni zodiacali, che manifestano il desiderio di iniziare qualcosa di nuovo: un ciclo di rinnovamento e una rivoluzione.

Ma quali sono i segni zodiacali che risentono positivamente della congiunzione tra Giove e Urano? L’Ariete, governato da Marte, sta affrontando in prima persona questi cambiamenti. Un segno che non vede l’ora di mettersi in gioco e iniziare una nuova avventura. E perché no, cimentarsi anche in qualcosa che non ha mai sperimentato. Ma attenzione alla fretta, non sempre dà buoni consigli.

Un segno di Terra e uno di Aria

La congiunzione tra Giove e Urano sarà importantissima anche per il segno del Toro, che nelle prossime settimane dovrà fare i conti con degli impegni importanti ed inaspettati. Creatività e buone notizie non tarderanno ad arrivare. Questa congiunzione invoglierà il Toro a cambiare, non solo il look, ma anche il modo di interagire con gli altri. Parte quindi, una nuova fase di rinnovamento personale.

Arriviamo al segno dell’Acquario. I nati tra il 21 gennaio e il 19 febbraio, dovranno affrontare un trasloco. Inteso, come cambio di un luogo fisico. Parliamo del trasferimento in un’altra città, del cambio di una casa o della sede di lavoro. Sappiamo che per il segno dell’Acquario, giugno rappresenta il mese del cambiamento soprattutto, in campo professionale. I risultati stanno per arrivare e porteranno benessere e stabilità economica. In questo clima di energie positive, anche l’amore farà vivere, all’Acquario, molte passioni e sentimenti intensi.