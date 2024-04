Oltre alla Vergine, anche questi segni zodiacali sono precisini e maniacali fino allo sfinimento

Sappiamo tutti che la Vergine è uno dei segni più organizzati dello zodiaco. Ma non è l’unico. Scopri quali sono gli altri segni che appartengono alla categoria dei precisini.

Ogni segno zodiacale ha delle proprie caratteristiche: pregi, difetti, attitudini, particolarità, ecc. Ad esempio, alcuni segni sono molto risparmiatori come il Toro, altri invece, hanno le mani bucate e sono degli spendaccioni. Oppure, ci sono dei segni zodiacali statici, tranquilli e pantofolai, altri invece, amano l’avventura e circondarsi di amici (come l’Acquario).

Ma ci sono anche alcuni segni zodiacali molto organizzati, che amano la puntualità e l’ordine. Tutto deve essere programmato in anticipo. Un piccolo contrattempo, un imprevisto, potrebbe mandarli in confusione. Pensano di essere i migliori di tutti e di fare o dire, sempre la cosa giusta. Ma quali sono i segni più precisini dello zodiaco?

Il segno della Vergine è in cima alla classifica. Governati da Mercurio, i nati tra il 24 agosto e il 22 settembre sono famosi per la loro razionalità e l’eccessiva organizzazione. Sono dei veri e propri perfezionisti che, non ammettono errori. La Vergine è il segno più maniacale dello zodiaco.

Oltre alla Vergine, anche questi segni zodiacali sono precisini e organizzati

Medaglia d’argento per il Capricorno. È il segno di Terra più meticoloso dello zodiaco. Il Capricorno è governato da Saturno, pianeta che rappresenta la disciplina e la tradizione. Un segno molto orgoglioso e consapevole di ogni suo pregio. La sua vita è ben organizzata, tutto deve essere perfettamente al suo posto e nella giusta collocazione. Il Capricorno lavora sodo per raggiungere i suoi obiettivi.

Governato dalla Luna, il Cancro appartiene alla categoria dei segni di Acqua. Il Cancro è affettuoso, affidabile e odia profondamente il disordine. Per questo motivo si dedica alla sistemazione e alle pulizie dell’ambiente domestico, proprio per accogliere nel modo migliore i suoi ospiti. Ecco, oltre alla Vergine, anche questi segni zodiacali sono precisini, pianificatori e amanti della puntualità.

L’ultimo in classifica è un segno d’Aria

Ma ti sei mai chiesto, invece, chi è in fondo alla classifica dei segni più precisi e meticolosi? Governato da Urano e Saturno, l’Acquario è il segno più sognatore dello zodiaco. I nati tra il 21 gennaio e il 19 febbraio, sono sempre in continuo movimento e si distraggono facilmente. L’Acquario ha sempre la testa tra le nuvole, infatti, dimentica tante cose anche, le più importanti. Ama la pulizia e l’igiene ma, è davvero disordinato e poco organizzato. “Lo faccio dopo” è la frase che più rappresenta questo segno.