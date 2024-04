La Luna Nuova di lunedì porterà a 3 fortunati segni delle bellissime novità e non solo in banca. Luna sorta, invece, per questi 3

L’oroscopo non è influenzato solo dai pianeti e dai loro movimenti, ma anche dalle fasi lunari. Ad esempio, da lunedì 8 arriva la Luna Nuova che porterà certamente delle belle notizie a 3 fortunati segni. Andrà, invece, di traverso, ad altri 3 segni che avranno una settimana complicata.

L’oroscopo è, per tante persone, un appuntamento fisso per iniziare la giornata. Pazienza se poi lo teniamo nascosto agli altri, ma l’importante è avere qualche indicazione su cosa ci aspetterà per 24 ore. L’importante, come continuiamo a ripetere in questi articoli, è non aggrapparsi a tutto quello che è scritto nell’oroscopo.

Infatti, se non si tratta di previsioni personalizzate in base alla vostra data e ora di nascita, resteranno sempre delle indicazioni generiche per il vostro segno. Del resto, è abbastanza comprensibile che dire che, ad esempio, per i single dello Scorpione ci sono novità in vista in fatto di cuore, non vuol dire che tutti si fidanzeranno. Solo che la probabilità per uno Scorpione single che avvenga è più alta, ad esempio, che per un altro segno.

La Luna Nuova di lunedì porterà a 3 fortunati segni delle ottime notizie inaspettate. Ecco quali sono

Tutto chiaro? Benissimo, allora vediamo cosa comporterà, sull’oroscopo, l’arrivo, da lunedì 8 aprile, della Luna Nuova. Ci sono 3 segni che, in particolare, ne trarranno beneficio e uno di questi è il Toro. Infatti, le azioni sulle quali abbiamo investito tempo fa, avranno un inaspettato rialzo e anche al lavoro non mancheranno le possibilità di avere un premio.

Che dire, invece, del Cancro che, da lunedì, avrà sette giorni davvero invidiabili. In famiglia, finalmente, si ricomporrà una incomprensione che aveva generato fastidio. Anche dal punto di vista sociale, il prossimo fine settimana regalerà momenti davvero positivi, che ci aiuteranno a ricaricare le pile.

Ecco chi è il terzo segno fortunato della settimana e chi dovrà stare attento alla Luna Nuova

La Luna Nuova di lunedì porterà a 3 fortunati segni e tra questi c’è l’Ariete. Qualcuno, stapperà bottiglie di spumante perché una vincita inaspettata porterà un poco di serenità sul conto in banca. Male, invece, va a 3 segni che avranno guai e seccature.

Lo Scorpione deve stare attento a non tirare troppo la corda con il partner o finirà per spezzarsi definitivamente. Il Sagittario avrà cattive notizie negli affari, che gli guasteranno tutto il mese. Infine, la Bilancia farebbe bene a non trascurare alcuni disturbi fisici finora ignorati.