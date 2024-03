L’oroscopo degli Angeli di aprile regala un mese da sogno a questi 3 segni baciati dalla fortuna. Uno, invece, dovrà chiudersi in casa

Non esiste solo il classico oroscopo che leggiamo, quotidianamente, sui social e nei siti. Ce ne sono altri, ugualmente importanti per capire quale sarà il nostro destino. Ad esempio, molto seguito è anche l’oroscopo degli Angeli. Perché ognuno di noi ha chi lo protegge, sempre.

Dimmi di segno sei e ti dirò che angelo hai. Si potrebbe adattare così, un famoso adagio, per raccontare di come gli angeli custodi siano figure imprescindibili della nostra vita. Non a caso, c’è una preghiera, quella dell’Angelo di Dio, che dovremmo recitare, ogni giorno, per chiedere sempre supporto a queste figure.

Certo, bisogna essere credenti per affermare, con certezza, la veridicità di queste presenze costanti nella nostra vita. Anche se, tanti atei, hanno constatato, magari, l’intervento miracoloso, a loro favore, di uno di questi angeli. Quante volte abbiamo sentito la frase, magari dopo un incidente grave che non si è rivelato mortale, “mi ha protetto un angelo”. Insomma, c’è chi veglia su di noi e ci custodisce, consigliandoci a nostra insaputa. Ecco perché, davanti a certi oroscopi negativi, faremmo bene ad affidarci, ancora di più, a chi sta vicino a noi.

L’oroscopo degli Angeli di aprile regala un mese da sogno a questi 3 fortunati segni

Infatti, proprio davanti a certe previsioni da pollice verso, dovremmo chiedere di invertire la sorte segnata dalle stelle. Ad esempio, in aprile, ci sono 3 segni che non avranno bisogno di chiedere assistenza ai propri angeli.

Ci riferiamo, prima di tutto, all’Ariete che avrà un mese spettacolare dal punto di vista economico. Arrivano degli imprevisti bonus extra che vi permetteranno di fare una vacanza quasi esclusiva. Stesso discorso per il Leone che è già uno dei segni baciati dalla fortuna in questo 2024.

Ecco chi sono i segni fortunati e chi, invece, dovrà aggrapparsi al proprio angelo custode

E aprile, per il Leone, non sarà differente, con una solidità economica destinata a migliorare ulteriormente. Insomma, tempo per fare anche spese pazze, dopo tanti sacrifici. Infine, il terzo segno baciato dalla fortuna, ad aprile, sarà il Toro.

Certi investimenti porteranno buone entrate e si prospetta, all’orizzonte, una proposta economica che ci farà guadagnare parecchi euro. E se l’oroscopo degli Angeli di aprile regala un mese da sogno a questi 3, va male, invece, per la Bilancia. Ci aspettano delusioni amorose e famigliari. Gli affetti vacilleranno e anche economicamente, dovremo tirare fuori soldi inaspettati. Fondamentale chiedere soccorso a Jophiel.