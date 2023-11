La favola che ha conquistato intere generazioni: i più bravi la indovinano da questa foto in meno di 10 secondi

Solamente i più bravi riescono a indovinare il personaggio della favola che si cela dietro quest’ombra. Diverse generazioni si sono innamorati di questa.

Sono passati tantissimi anni da quando l’azienda che ha riprodotto questo racconto in un film d’animazione ha deciso di mostrarlo al pubblico. Ancora oggi, però, fare il nome del titolo fa emozionare tutti quanti, vista la trama molto toccante che porta con sé. Nondimeno, però, riconoscere ogni personaggio esistente in essa non è così semplice e potrebbero servire diversi minuti per riconoscerne uno.

I più appassionati ed esperti, tuttavia, potrebbero impiegare solamente pochi secondi, visto che l’ombra mette in mostra dei dettagli che rendono chiaro il soggetto di cui stiamo parlando. Per chiunque sia riuscito nell’intento in poco tempo, gli consigliamo comunque di proseguire nell’articolo, così da comprendere se il risultato finale sia quello veritiero.

Chi, invece, non è riuscito a scovare il titolo della favola in questione, non si deve disperare, visto che nei prossimi paragrafi andremo a indicare maggiori dettagli riguardanti esso. Attenzione, però, perché nella parte finale dell’articolo vi è l’immagine esatta del protagonista del nostro indovinello odierno, quindi meglio non andare troppo oltre se si volesse tentare di indovinare.

Un cartone animato amato da tutti

Forse, solamente i cacciatori più insensibili verso un essere vivente possono essere contrari al messaggio che questa favola trasmette. In effetti, tra gli antagonisti principali c’è proprio uno di essi, visto che ha sparato uccidendo un animale innocente e molto buono. Lo ha fatto senza preoccuparsi di cosa sarebbe potuto succedere alle altre creature che volevano bene a quello colpito, in special modo ai suoi cuccioli.

Solo quest’ultimo consiglio potrebbe permettere di arrivare alla soluzione finale, ma per chi non ci fosse ancora riuscito, allora proseguiamo con gli indizi. Il film d’animazione che inquadra questa tristissima e toccante scena è uscito nel 1942 ed è stato diretto da parte di David Hand. Il lungometraggio è stato prodotto dalla Walt Disney e si basa sul racconto per ragazzi scritto da Felix Salten.

A questo punto, avrete capito che il protagonista della foto si chiama Tamburino ed è uno dei migliori amici di Bambi, il capriolo a cui è stata uccisa la madre. Il titolo del film d’animazione prende proprio il nome di quest’ultima.

Il romanzo, invece, si chiama “Bambi, la vita di un capriolo”. Se vi foste divertiti, potreste trovare tanti altri indovinelli del genere sulla nostra piattaforma. Vi consigliamo vivamente di svolgerli per un passa tempo molto simpatico e, perché no, anche informativo.