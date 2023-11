Indovina la serie Tv: il protagonista è amatissimo e la serie è una delle più seguite di sempre

Questa serie tv è una delle più seguite di tutti i tempi e ha un protagonista molto apprezzato da parte dei suoi fan. Cerchiamo di indovinare di chi si tratta

Anche oggi, testiamo la capacità visiva dei nostri utenti, come anche quella riguardante la conoscenza del settore della televisione. In effetti, nell’immagine in evidenza si può ben notare il viso, nascosto fra i colori, di un noto personaggio del mondo dello spettacolo. Quest’ultimo, in diversi anni di attività, ha ammaliato e divertito diversi spettatori, i quali sono divenuti suoi fan accaniti.

La serie tv da indovinare oggi è stata trasmessa in ben 8 stagioni, prodotte dal 2004 al 2012. Gli episodi sono ben 177 ed è stata girata negli Stati Uniti d’America. In molti avranno già ben compreso di quale si tratta, ma per tutti gli altri elargiremo dei consigli, nei prossimi paragrafi, per poter arrivare alla soluzione giusta. Ovviamente, anche chi pensa di averla azzeccata, può sempre controllare proseguendo nella lettura se ciò sia avvenuto realmente o se si è indovinato l’attore ma non la serie tv.

Attenzione, però, perché nei prossimi paragrafi verrà condivisa anche l’immagine originale, quindi se si volesse indovinare in autonomia, meglio fermarsi qui finché non ci si riesce. Partiamo dal fatto che è un programma ideato da David Shore e Paul Attanasio, passando poi per l’emittente televisiva ufficialmente accreditata alla sua trasmissione, ossia la Fox. In Italia gli episodi sono andati in onda sulle reti Mediaset dal 2005 al 2012, ma ancora oggi si possono trovare su Prima video.

Indovina la serie tv

Di dettagli ne abbiamo già svelati tantissimi, ma vi sono ancora diverse cose da dire in merito a questa serie tv. Intanto, partiamo dal fatto che dal punto di vista culturale, il protagonista ha permesso di poter fornire dei motivi adatti ad una riflessione filosofica, religiosa e etica, passando per il campo della deontologia e della medicina.

I creatori, sin dal principio, hanno dato vita a una CSI della medicina, una specie di giallo ospedaliero, dove i dottori vanno a investigare sui sintomi di una malattia e sulle sue cause.

Come si può ben vedere dalla fotografia, l’attore principale è Hugh Laurie, in attività in televisione e nel cinema sin dai primi anni ’80. Come tutti ben sanno lui ha interpretato il personaggio di Dr. House, il quale di nome fa Gregory, ed è proprio la serie tv omonima quella ricercata dal nostro indovinello. Se vi foste divertiti, allora potreste anche svolgere altre attività simili sulla nostra piattaforma, così da tenere la mente allenata e allargare la conoscenza su determinate tematiche. Buon divertimento.