Susanna Galeazzi, la foto in bianco e nero è di una bellezza mozzafiato: professionalità e fascino per la figlia del compianto Giampiero

Susanna Galeazzi, figlia del compianto Giampiero, ha pubblicato un’immagine meravigliosa in bianco e nero sul proprio profilo Instagram.

Essere la figlia di uno dei più importanti giornalisti sportivi italiani non è certamente semplice. Ad un certo punto la pressione inevitabilmente si fa sentire, a maggior ragione se si decide di avviare una carriera seguendo le orme del proprio padre. Nonostante ciò Susanna Galeazzi, figlia del compianto telecronista Giampiero, è riuscita a costruirsi un percorso di tutto rispetto.

La giornalista e conduttrice è nata a Roma nel 1978 e lo scorso 14 marzo ha raggiunto la soglia dei 45 anni di età. La scomparsa del celebre padre, avvenuta nel 2021 a 75 anni, l’ha segnata profondamente. D’altronde i due avevano coltivato un ottimo rapporto nel corso degli anni. Tant’è che su Instagram Susanna ha dedicato a Giampiero delle frasi molto dolci.

“Ne hai fatte tante di cose belle, magnifiche nello sport, grandiose da uomo semplice e da padre. Sei entrato nel cuore della gente, regalando le emozioni più vere“, ha scritto Galeazzi jr. Susanna non è sposata e ha vissuto una relazione importante, durata diverso tempo, al fianco del biotecnologo Antonio Mirabella. La coppia ha una figlia di nome Greta: nata nel 2017, assomiglia molto al nonno, sia fisicamente che caratterialmente.

Susanna Galeazzi, dal canto suo, spera di essere riuscita finora a vestire in maniera ottimale i panni della mamma, come lei stessa ha dichiarato in un’intervista abbastanza recente rilasciata ai microfoni di Novella2000. Aggiungiamo che la giornalista è molto attiva in ambito social, in particolare Instagram dove conta oltre 32mila followers. Spesso condivide scatti che la raffigurano insieme ad artisti musicali di prestigio, come Laura Pausini e Vasco Rossi.

Susanna Galeazzi incanta su Instagram: scatto meraviglioso

La conduttrice capitolina, infatti, ha scelto ad un certo punto di occuparsi quasi esclusivamente di cantanti e rockstar. Riferì questo suo desiderio al direttore del TG5 Mimun, che accettò tale proposta. La musica è forse la più grande passione di Susanna, che ha potuto tramutarla in lavoro.

Parallelamente, la figlia del compianto Giampiero posta ogni tanto pure immagini che mettono in risalto la sua bellezza fuori dal comune. Ad esempio, lo scorso 30 ottobre Susanna si è resa protagonista di un primo piano in bianco e nero a dir poco stupefacente, accompagnato dalle note del brano Incredibile romantica firmato Vasco Rossi.

Inoltre, in descrizione si legge una frase che non lascia a tante interpretazioni: “Certe canzoni ce le hai scritte sulla pelle“. Complimenti a non finire per la giornalista 45enne, e non potrebbe essere altrimenti. Davvero magnifica.