La curiosa tradizione della partita a scacchi vivente, quando si svolge e perché visitare Morostica

Morostica non è solo la sede di una delle curiosità più intriganti del nostro paese ma anche una destinazione turistica da tenere sempre in considerazione se cerchiamo storia, bellezza paesaggistica, gastronomia di alta qualità e persone calorose che ci ospitano.

È una pittoresca cittadina del vicentino, famosa internazionalmente per le sue tradizioni. In particolare per la partita a scacchi vivente che si svolge ogni due anni, negli anni pari, nella piazza principale. È un evento unico perché le persone che partecipano sono vestite con costumi storici e si muovono in una enorme scacchiera disegnata nel cuore della città.

È una vera attrazione per tutti i turisti che arrivano dalle diverse parti del mondo. Una tradizione che affonda le sue radici nel Medioevo, si pensa al 1474, ed è un tributo alla ricca storia della città. Con questa partita si vogliono ricorda nobili e soldati che dopo la caduta dell’Impero romano dovettero subire la presenza straniera nel territorio in seguito alle invasioni germaniche e franche. La partita si svolge di solito nel mese di settembre, con la prima al venerdì e le due repliche sempre alle 21 del sabato e della domenica. Gli spettatori possono essere non più di 3.600 quindi per prenotarsi bisogna visitare il sito oppure la pagina Facebook ed agire per tempo.

Mete vicine

Morostica non è solo la cittadina con la curiosa tradizione della partita a scacchi vivente ma offre una vasta gamma di attrazioni. Se vogliamo assistere alla partita possiamo organizzare un viaggio di qualche giorno e approfittare per esplorare l’affascinante territorio. Le mura antiche collegano i castelli medioevali e tutt’intorno si trovano le famose e deliziose ciliegie che sono raccolte e poi commercializzate sotto la protezione dell’IGP.

Le stradine del borgo hanno mantenuto l’architettura storica, in tutto il paesino si respira la vera atmosfera della provincia Italia. Le ville venete nei dintorni e i borghi murati danno una ricchezza paesaggistica che non ci farà annoiare assolutamente. La posizione di Morostica è strategica. Partendo dal borgo possiamo facilmente arrivare alle altre gemme del Veneto. Dolomiti e Lago di Garda sono alla portata. Il viaggio sarà sicuramente indimenticabile.

La curiosa tradizione della partita a scacchi vivente, dormendo bene e mangiando meglio

Morostica offre diverse esperienza racchiuse in una. La sua gastronomia straordinaria permette a chi si occupa di ricezione e turismo di garantire una proposta di elevata qualità. Ne è un esempio la serata Rossa di Sera in cui chef rinomati propongono menù impedibili sfruttando le proprietà delle ciliegie locali, in tutte le varietà possibili.

Si consiglia di trovare sistemazione in uno degli alberghi del centro, il borgo ha un’offerta importante. L’Albergo dei Mori, per esempio, è antico e centrale ed è molto ospitale. Controlliamo i siti da cui facciamo le prestazioni, in molti alberghi del borgo sono presenti convenzioni, e scegliendo il sito giusto da cui fare le prenotazioni, potremmo ottenere sconti considerevoli.