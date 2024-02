Scioccante quanto si spende oggi per comprare una casa con 150.000 euro di mutuo a 20 o a 30 anni

Se vuoi comprare casa con un mutuo da 150.000 euro, scopri quali sono le opzioni di durata e rata più adatte al tuo budget e ai tuoi obiettivi.

Comprare casa è il sogno di molti italiani, ma richiede spesso di ricorrere a un finanziamento bancario. Se stai pensando di richiedere un mutuo da 150.000 euro, devi valutare attentamente quali sono le condizioni più vantaggiose. Soprattutto devi capire se è più conveniente prendere un mutuo a 20 anni, oppure fare rate per 30 anni. Ecco quanto potresti spendere simulando 2 diversi scenari di durata del mutuo.

Come scegliere la durata del mutuo

La durata del mutuo è il periodo di tempo entro il quale devi restituire il denaro prestato dalla banca, pagando le rate mensili. La durata influisce sia sulla rata che sul tasso di interesse applicato e sugli interessi totali pagati. Quindi non è banale la scelta della durata del mutuo.

In generale, più lunga è la durata del mutuo, più bassa è la rata, ma più alti saranno gli interessi pagati alla fine. Questo significa che pagherai meno ogni mese, ma il costo totale del mutuo sarà maggiore. Al contrario, più breve è la durata del mutuo, più alta è la rata, ma più basso è il tasso di interesse totale pagato. Questo significa che pagherai di più ogni mese, ma il costo totale del mutuo sarà minore.

Scioccante quanto si spende oggi per un mutuo di 150.000 euro per 30 anni

Per calcolare la rata del mutuo, puoi utilizzare un simulatore online, che ti permette di confrontare le offerte di diverse banche. In questo modo, potrai trovare la soluzione più adatta al tuo budget e ai tuoi obiettivi. Ipotizziamo di dovere prendere un mutuo di 150.000 euro e di potere scegliere tra una scadenza a 20 o a 30 anni. Per semplificare scegliamo un tasso fisso, che in questo contesto storico è probabilmente la scelta maggiormente indicata. Quanto si spenderebbe nei due casi?

Al momento della scrittura dell’articolo, il mutuo più conveniente a 20 anni offriva un tasso del 2,55% e un TAEG, del 2,7%. A queste condizioni rata mensile sarebbe di circa 800 euro al mese. In totale tra spese e interessi alla banca sarebbero restituiti 193.000 euro circa. Quindi il finanziamento costerebbe circa 43.300 euro.

Adesso scopriamo i costi di un finanziamento a 30 anni. Al momento della scrittura dell’articolo il migliore prodotto ha un TAEG del 2,85% e una rata di 608 euro da pagare per 240 mesi. Il capitale totale da restituire sarebbe di circa 221.300 euro comprensivo di interessi e costi dell’operazione. Quindi con un mutuo a 30 anni, gli interessi pagati supererebbero i 71.000 euro, quasi la metà del finanziamento