La città italiana da visitare assolutamente in questo weekend di primavera

Non solo per la bellezza degli alberi della città in fiore, o per le calde giornate che ci sta regalando aprile. Ma per la straordinaria possibilità di vedere personaggi ed ascoltare storie uniche. A Perugia fino a domenica 21 aprile ci sarà un evento diffuso imperdibile e gratuito.

Si tratta del Festival Internazionale del Giornalismo, ufficialmente International Journalism Festival. Si tratta del più importante evento del genere in Italia. Per alcuni giorni il capoluogo umbro diventa la sede officiale dell’attualità internazionale. Ma come si svolge e quali invitati ci saranno? Sono tutti motivi per dire che Perugia sarà la città italiana da visitare assolutamente in questo week end.

Alcuni dati

Era il 2006 quando Arianna Ciccone e Christopher Potter avviarono il progetto di un festival partito dal basso in grado di parlare di democrazia, libertà di stampa, giornalismo ed in generale informazione. Negli anni è diventato un evento irrinunciabile. La città si riempie di seminari, dibattiti, presentazioni, workshop e trasmissioni. Il tutto nello spirito della gratuità e del servizio, grazie alle centinaia di volontari che rendono possibile la gestione degli eventi. Da mercoledì 17 aprile fino a domenica 21 aprile gli auditorium, i palazzi pubblici, le sale convegni della città brulicano di eventi: saranno 600 speaker per circa 200 eventi. Ma quali sono i temi e gli eventi di questa edizione?

Il punto di partenza sarà dedicato al tema della guerra, che in maniera così lampante scuote le coscienze del Mondo. Ci saranno alcuni osservatori diretti, come il tristemente celebre Motaz Azaiza, il reporter palestinese la cui famiglia è stata distrutta dalla guerra. Ma anche il premio Nobel per la Pace Maria Ressa, che parlerà dei report che hanno commosso il Mondo, nonché Paul Caruana Galizia, ovvero il figlio della reporter maltese uccisa per le sue ricerche. Non mancano i nomi più conosciuti anche alle giovani generazioni come Zerocalcare, che nella giornata di sabato sarà intervistato all’Auditorium di San Francesco al Prato.

La città italiana da visitare assolutamente in questo weekend di aprile

Oltre a questi temi saranno trattati anche la questione climatica, l’avvento dell’intelligenza artificiale, così come la parità dei generi e del pluralismo. A parlare saranno rappresentanti di ogni provenienza, nel rispetto del dialogo e della ricchezza proveniente dai più vari punti di vista. A far da cornice, le bellezze di una città che vanta più di 2.500 anni di storia, e che riunisce la bellezza delle mura etrusche allo splendido esempio del Medioevo dei Comuni e del Rinascimento italiano. L’evento sarà gratuito, ma è consigliato arrivare con congruo anticipo presso gli eventi di maggiore richiamo. Bene anche consultare il programma ufficiale conoscere le regole sull’accesso.