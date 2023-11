Patty Pravo e la sua casa: la decisione che ha preso fa scalpore

Patty Pravo lascia tutti senza parole per una decisione incredibile che fa riferimento alla sua casa: ecco tutti i dettagli

Una delle cantanti che ha rivoluzionato letteralmente il mondo della musica degli anni Sessanta per il suo look incredibile e originale che la contraddistingue dal resto è proprio lei, Patty Pravo. Tra i successi che l’hanno definita una vera e propria icona pop italiana sono Pensiero stupendo, Bambola e Pazza Idea.

Il suo stile ha ispirato molti artisti di calibro come Roberto Vecchioni, Enrico Ruggeri e Franco Battiato. Quello che in molti non sanno è un aneddoto relativo alla sua abitazione: ve lo sveleremo noi nel corso del nostro articolo.

Il successo per Patty arriva nel 1966, quando incide per l’etichetta ARC il brano Ragazza Triste, brano che detiene un record di ascolti per Radio Vaticana. Il personaggio catalizza subito il pubblico tanto che nello stesso anno, Carlo Galimberti, da La Tribuna illustrata scrive di Patty Pravo: “La repubblica italiana del beat ha la sua dea, si chiama Patty Pravo, una bella ragazza, bionda, spigliata, dalla voce un po’ rozza ma interessante”.

Su pressioni della sua casa discografica, nel 1968, Patty Pravo incide il famoso brano Bambola che non le piaceva poiché il messaggio era negativo in quanto dava un’immagine di donna che dipendeva dal suo uomo anche se, il brano raggiunge le prime posizioni per nove settimane.

In una intervista recente, Patty ha ricordato quei momenti rivelando: “Il successo arrivò con ‘Ragazzo triste’, poi ‘La bambola’ che ha venduto 40 milioni di dischi. Lavoravo, cantavo, mi piaceva e mi divertiva, non ho mai sentito il peso del successo. Ho fatto anche delle scelte che nessuno si aspettava e che non mi hanno dato soldi”.

Patty Pravo e la rivelazione inedita sulla sua casa: ecco cosa ha detto

La cantante di Bambola e Pensiero Stupendo, con il suo fare e il suo look ribelle ha sempre lasciato una traccia indelebile nel mondo dello spettacolo italiano. Nel corso della sua carriera, ha rilasciato delle interviste e, in una in particolare, ha fatto un rivelazione inedita circa la sua casa.

Nell’intervista, Patty si è soffermata sul pensiero relativo all’amore rivelando che nella sua casa preferisce non avere ricordi, ne premi e riconoscimenti.

Nel dettaglio, Patty ha confessato: “L’amore adesso per me non è più in discussione, ho chiuso la serranda. In passato è stato centrale e importante, ma in casa mia non tengo nessun ricordo, neanche i premi che ho vinto. Ho solo una mia foto del concerto con Luciano Pavarotti“.

Sul cantante con cui ha condiviso un momento davvero bello, la donna ha confessato: “Lo conobbi in camerino e poi mi ha chiamato per Pavarotti & Friends, mi ha fatto molto piacere. Cantare con lui è stata una grande gioia, ero felice”.