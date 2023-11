Indovina la Star: stiamo parlando di una delle più famose a livello internazionale

La star che si cela dietro quest’ombra è una di quelle più famose e apprezzate a livello mondiale. Indoviniamo insieme di chi si tratta

Lei era già stata intrappolata in passato, ma noi lo facciamo nuovamente tramite questa immagine, la quale mostra solamente pochi dettagli sul suo aspetto fisico. Capire di chi si tratta in pochissime informazioni non è assolutamente semplice, tranne per chi è un suo fan sfegatato, dato che la posa in cui è stata inquadrata nel seguente disegno è una di quelle maggiormente iconiche verso la sua persona.

Cerchiamo, quindi, passo dopo passo di svelare alcune indicazioni sulla star da indovinare oggi, ma attenzione a non scendere, per il momento, a fondo articolo. In effetti, nei prossimi paragrafi andremo a dare alcuni consigli per arrivare al risultato finale e mostreremo anche una sua fotografia, che la inquadra proprio nella suddetta posa. Parliamo di una donna molto famosa in tutto il mondo e apprezzata per le prestazioni che di tanto in tanto effettua sui palcoscenici internazionali.

Una cantante romantica, ma neanche troppo, visto che le sue canzoni per quanto possano parlare di amore, lo fanno in una maniera anche, a dir suo, malata. Sembra amare le brutte storie d’amore e rimanere intrappolata per diverso tempo in esse. Dai, dopo questo consiglio è impossibile non aver compreso di chi si tratta.

La cantante pop più apprezzata del momento

Una volta, la star ha deciso di farsi fotografare in vesti da uomo, con capello corto e un look del tipo dandy-estivo. Non di rado, la sua persona è stata presa di mira da parte di alcuni curiosi, i quali la immaginavano essere una transgender, ma questa diceria non sembra mai essere stata confermata. La sua attenzione verso le minoranze, forse, ha portato a sviare chi ha parlato di questa sua trasformazione, infatti ha spesso preso le difese dei diritti dei trans.

In effetti, lei ama essere vista come punto di riferimento della comunità LGBT e una volta sembra aver anche affermato di avere “un piccolo pene”, oltre all’organo genitale femminile, e non se ne vergognava affatto (librodellefacce.com). Ma di lei ricordiamo specialmente le sue canzoni: “Bad romance”, “Poker face”, “Just dance”, “Telephone” e tantissime altre.

Dopo queste indicazioni è impossibile non aver compreso che parlavamo di Lady Gaga, la cantante nata a New York il 28 marzo del 1986. Lei ha pubblicato ben 13 album, di cui 7 in studio, e ognuno di essi è stato un successo internazionale. Se vi siete divertiti, la nostra piattaforma offre tanti altri indovinelli divertenti come questo e vi invitiamo a provarli.