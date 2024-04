Incredibile quanto possano valere questi oggetti che abbiamo in casa, senza saperlo: conviene svuotare la propria cantina per recuperarli

Integrare stipendio o pensione è un passo obbligato per tante famiglie che, per arrivare a fine mese, non possono contare su una sola entrata fissa. Non è facile trovare un secondo lavoro ed ecco perché tanti lo improvvisano, magari vendendo oggetti che si hanno in casa. Come questo.

In una famiglia, i soldi non bastano mai. Soprattutto, se l’entrata è fissa, incapace di far fronte ad una inflazione che spinge in alto i prezzi dei beni di consumo. Ecco perché molti sono costretti ad inventarsi dei “lavoretti” per portare a casa qualche centinaia di euro in più, indispensabili per rispettare il budget familiare.

Solo che non è facile improvvisarsi in un’altra professione, anche per questione di un tempo che è sempre tiranno. Ecco perché molti hanno pensato bene di integrare le proprie entrate vendendo oggetti online. Senza bisogno di fare da intermediari, ovvero con una compravendita, ma pescando direttamente da casa propria. Infatti, nei nostri cassetti, nel garage, in solaio, in cantina, dove, di solito, accatastiamo oggetti che, apparentemente, non utilizziamo più, si potrebbe nascondere un vero tesoro.

Basta fare, per dire, un giro su eBay per rendersi conti quali oggetti vintage vadano per la maggiore e, soprattutto, quanto valgano. Tra questi, c’è un oggetto della nostra infanzia, compagno di giochi, che, venduto ora, potrebbe regalarci, addirittura, migliaia di euro. Soprattutto, se si è maschi. Stiamo parlando delle macchinine, non solo in scala piccola, ma anche radiocomandate. Difficile che, almeno una volta, non ce li siamo fatti regalare per Natale. E, se li avessimo conservati, potrebbero regalarci incredibili soddisfazioni. Su eBay, infatti, ad esempio, il Vintage Prima Edizione Tamiya RC 1/10 Bush Devil viene quotato ben 2.239,51 euro, per dire.

Chi avesse in casa RC Model PB Racing Alpha Porsche, potrebbe portarsi a casa 1.500 euro. 1/10 Kyosho Ferrari Testarossa 2Wd Dirt Ovale Racer Radiocomandato Car, invece, è quotata 1.170,37 euro. Insomma, incredibile quanto possano valere questi oggetti che abbiamo in casa. Per dire, Polistil Alfetta Carabinieri 1/24 RC 102 Radio Controller è venduta a 149 euro. Avete in casa la Macchina telecomandata Formula 1 Mercedes AMG Petronas RC scala 1:14 Maisto Tech? Vi potrebbe rendere 50 euro. E, se siete tifosi della Rossa, la Ferrari F1-2000 GP 2000 World Champion M. Schumacher 26737 1/18 Hot Wheels è venduta a 69 euro.