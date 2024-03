Ecco le 3 azioni che hanno corso di più nell’ultimo mese

Nell’ultimo mese di contrattazioni si sono distinte 3 azioni che hanno surclassato la concorrenza con performance superiori al 35%: Fincantieri (+39,77%), Maire Tecnimont (+38,36%) ed El.En (+37,08%). Risultati eccellenti, ma quali sono le probabilità che una corsa del genere possa continuare anche nei prossimi mesi?

Le azioni Fincantieri corrono grazie alla forte ripresa degli investimenti nel settore difesa

Nella settimana appena conclusasi la società ha siglato un altro importante contratto. Fincantieri, infatti, ha firmato un importante accordo del valore di 1,18 miliardi di euro con l’Indonesia per la vendita di due navi destinate alla difesa costiera. Questo accordo è considerato una pietra miliare nello sviluppo della partnership strategica tra Fincantieri e l’Indonesia, aprendo la strada a future collaborazioni a lungo termine. Il contratto prevede la vendita di navi destinate originariamente alla Marina Militare italiana, ma destinate ora all’Indonesia. Fincantieri fungerà da primo contraente per Giacarta e collaborerà con altri partner, inclusa l’italiana Leonardo, per adeguare le navi alle esigenze indonesiane.

Tuttavia, Fincantieri è stata citata in giudizio da Carnival Corporation per danni legati all’avaria della nave da crociera Carnival Panorama.

Dal punto di vista grafico la tendenza in corso è rialzista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Solo una chiusura settimanale inferiore a 0,609 € potrebbe dare forza ai ribassisti.

Per gli analisti, però, il titolo risulta essere sopravvalutato. Considerando le indicazioni degli ultimi tre mesi, infatti, il rating medio è neutrale con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sopravvalutazione di circa il 15%.

Le azioni Maire Tecnimont guadagnano circa il 40% in un mese e puntano i massimi storici

Con un guadagno di circa il 40% in un mese, le azioni Maire Tecnimont continuano ad accelerare al rialzo puntando i massimi storici in area 8 €. Tuttavia, va notato che le quotazioni potrebbe anche raggiungere l’importante obiettivo in area 9 €. Oltre, poi, le azioni potrebbero dirigersi verso area 12 €.

Solo una chiusura mensile inferiore a 5,584 € potrebbe favorire una ripresa del ribasso.

Per gli analisti il titolo risulta essere leggermente sottovalutato. Considerando le indicazioni degli ultimi tre mesi, infatti, il rating medio è Compra adesso con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di circa il 4%.

Lettura consigliata

Ecco quanto guadagnerà in 3 o 6 mesi chi ha comprato i BOT del Tesoro martedì 26 marzo