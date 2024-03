TikTok in breve tempo si è rapidamente affermata come una piattaforma leader nel mondo dei social media. Per i creators, si tratta non solo di una vetrina per il loro talento, ma anche un campo fertile per sperimentare e connettersi velocemente con un pubblico vasto e diversificato. Uno dei risvolti negativi, però, per un creator, è l’assenza di una partnership di monetizzazione adeguata, come quelle presenti in altre piattaforme, come YouTube e Twitch. Ma stanno per arrivare delle grosse novità in merito. Scopriamole insieme!

In arrivo soldi e guadagni stellari per chi pubblica video su TikTok grazie al Creativity Program! Ecco tutte le novità

Con funzionalità in continua evoluzione, e un algoritmo che favorisce la scoperta di nuovi contenuti, TikTok rappresenta un’opportunità senza precedenti per chi ama esprimersi e creare video.

In realtà, però, è ancora una piattaforma “acerba” sotto l’aspetto degli incentivi. Molti creators, infatti, utilizzano TikTok per farsi conoscere, ma poi sfruttano altri social network per monetizzare con le visualizzazioni.

Per correre ai ripari, TikTok ha quindi lanciato il Creator Fund, con lo scopo di remunerare i creatori di contenuti per i loro sforzi. Basato su criteri come visualizzazioni e impegno, ha rappresentato una svolta per molti. Con il tempo, però, sono emerse nuove critiche legate alla trasparenza e all’adeguatezza degli incentivi offerti. I guadagni per i creators, infatti, erano praticamente irrisori (più o meno 10€ per ogni milione di visualizzazioni).

Nel dicembre 2023, TikTok ha preso la decisione di dismettere il Creator Fund entro il 26 febbraio 2024 (evento realmente avvenuto pochi giorni fa), orientandosi verso la creazione di un Creativity Program.

In arrivo soldi e guadagni stellari per chi accede al nuovo sistema di partnership

Il lancio del Creativity Program segna l’inizio di una nuova era per i creatori di TikTok. Con l’obiettivo di valorizzare ancora di più i contenuti di qualità, e di incentivare la produzione di video più lunghi e coinvolgenti, il programma offre guadagni fino a 20 volte superiori rispetto a quelli del Creator Fund. Quindi, sono in arrivo soldi e guadagni stellari per chi aderisce a questo nuovo programma! Ma come si accede?

Requisiti minimi di accesso e situazione in Italia

Per accedere a questo programma rivoluzionario, i creators devono soddisfare criteri specifici, ossia: essere maggiorenni, avere almeno 10.000 follower e aver totalizzato almeno 100.000 visualizzazioni negli ultimi 30 giorni. Se risiedi fuori dall’Italia, e rispetti i requisiti, puoi già aderire al programma, seguendo questi passaggi:

accedi alle “Impostazioni” del tuo account.

seleziona la voce “Strumenti Creator”.

clicca su “Creativity Program”.

E i residenti in Italia? Purtroppo, dovranno ancora attendere. Nel nostro Paese, infatti, il servizio non è al momento disponibile, e questo sta suscitando parecchia apprensione presso i creators, che nel frattempo non hanno nemmeno accesso al Creator Fund. Negli altri Paesi (come Stati Uniti, Francia, Inghilterra e altri), invece, girano già da mesi immagini e video di persone che, grazie a questo nuovo programma, stanno generando diverse migliaia di euro pubblicando video. Vien da dire: “beati loro!”.