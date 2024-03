Svelati i 5 attori più pagati di Hollywood: tra questi c’è anche una donna che quest’anno non ha vinto l’Oscar

L’industria cinematografica di Hollywood lo scorso anno ha sborsato cifre incredibili per alcuni ruoli sul grande schermo. Oggi vogliamo svelarti quali sono i 5 attori che hanno guadagnato di più nel 2023.

Si è appena conclusa la notte degli Oscar. Chi fa parte del mondo del cinema e porta in scena film di successo guadagna cifre da capogiro. Nel 2023 sono stati 2 i film che si sono contesi gli incassi più alti: Barbie e Oppenheimer. Il primo film si è aggiudicato soltanto una statuetta (migliore canzone originale) nonostante le 9 candidature. A trionfare invece è stato Oppenheimer con ben 7 statuette. Oggi, però, vogliamo concentrarci sui 5 attori più pagati dello scorso anno: purtroppo, tra questi, una sola donna.

Svelati i 5 attori più pagati nel 2023: al 5° e 4° posto un ex aequo

Matt Damon ha preso i profitti del film “Air – La storia del grande salto” film di cui è stato attore e produttore. Il film parla della famosa partnership tra un emergente Micheal Jordan e l’azienda Nike. Gli incassi sono stati di 3,5 milioni di euro. L’attore però ha guadagnato anche un mucchio di soldi dal film Oppenheimer, in cui ha interpretato il Generale dell’esercito americano Leslie Groves. Così, in totale, Matt Damon ha guadagnato al cinema 43 milioni di dollari. A pari merito abbiamo Ryan Gosling, il Ken del film Barbie. L’attore canadese sta avendo un grande successo anche su Spotify con il brano del film intitolato “I’m just Ken”.

Tom Cruise continua ad avere successo con la saga Mission Impossible. Il film Mission Impossible: Dead Reckoning parte 1, uscito nel 2023 ha avuto incassi pari a 235 milioni di dollari. Ma non è tutto: nel 2022 Tom Cruise è apparso sul grande schermo con Top Gun: Maverick. Le visualizzazioni on-demand hanno fruttato all’attore un bel gruzzolo anche nel 2023. Il risultato? Tom Cruise ha guadagnato ben 45 milioni di dollari.

Margot Robbie, la splendida Barbie dell’omonimo film è l’attrice donna più pagata del 2023. La Robbie non solo è l’attrice che nel film dà il volto alla bambola più famosa al Mondo, ma è anche uno dei produttori della pellicola. Inoltre, la donna ha recentemente firmato un accordo con la Warner Bros. Insomma, l’attrice è destinata ad avere guadagni sempre crescenti e nello scorso 2023 ha guadagnato ben 60 milioni di dollari.

Uno dei comici più amati al Mondo si aggiudica la medaglia d’oro

Ecco svelati i 5 attori più pagati nel 2023 e al primo posto c’è l’attore comico Adam Sandler. Lo scorso anno è uscito nelle sale Murder Mistery 2, film nel quale è tra i protagonisti. Tuttavia, i suoi guadagni stratosferici derivano prevalentemente dal contratto siglato con Netflix, piattaforma per cui non solo interpreta film, ma alla quale ha anche concesso i diritti di alcune sue famose commedie. Infatti, Adam Sandler ha guadagnato 73 milioni di dollari diventando così l’attore più pagato dell’anno.