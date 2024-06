Il suo mare è stato premiato con la Bandiera Blu ed ecco quanto costa affittare casa, per l’estate, in questa bellissima località balneare

L’Italia è certamente tutta bella, anche se ci sono dei punti che, obiettivamente, sono migliori di altri. Tanto da venir premiati con dei riconoscimenti. Come, ad esempio, quello della bandiera blu. Nel 2024, sono 14 le nuove località balneari premiate. Quanto costa affittare una casa?

A maggio, di recente, sono state comunicate le località balneari che si possono fregiare del titolo di Bandiera Blu 2024. Il tutto, per merito dell’ecosostenibilità del loro ambiente e per la qualità del loro mare. Ci sono sempre dei nuovi ingressi e, quest’anno, sono stati ben 14.

Che hanno coperto, praticamente, tutto lo Stivale. Da Nord a Sud, dal Trentino-Alto Adige fino alla Sicilia. Il che, sicuramente, è un motivo di richiamo in più per i vacanzieri che si apprestano ad andare al mare o al lago. Del resto, la qualità di vita dei turisti è importante e il turismo sostenibile ha sempre più ricercato. Tanto che molte persone sono disposte a spendere qualche euro in più pur di andare in una di queste località. Già, ma per andare in queste Bandiere Blu, quanto costa affittare una casa?

Il suo mare è stato premiato con la Bandiera Blu ed ecco quanto vi chiedono per affittare in estate

Abbiamo scelto una località, a caso, tra le 14 premiate per vedere quanto ci costerebbe affittare una casa per l’estate. In particolare, la scelta è caduta su Scicli, famosa anche per il patrimonio culturale e artistico. Ebbene, per soggiornare in questa località in provincia di Ragusa, quanto ci potrebbero chiedere di affitto? Abbiamo preso in esame due settimane centrali di luglio e due settimane centrali di agosto. Vediamo a che prezzo.

Ecco quanto si paga a luglio e ad agosto, per soggiornare a Scicli

Abbiamo preso, come riferimento, il sito di Booking, ma anche altri sono utili a questo scopo. La prima chiave di ricerca l’abbiamo fatta dall’8 al 21 luglio, ovvero 14 notti. Il prezzo più basso che abbiamo trovato, in data 27 maggio, è di 573 euro, a 50 metri dal centro. Tenendo conto che dal centro di Sicli, per la spiaggia, bisogna prendere la macchina.

A meno che non decidiate di affittare, ad esempio, a Sampieri e allora il prezzo sale a 1.780 euro. D’altronde, Il suo mare è stato premiato con la Bandiera Blu. Dal 12 al 25 agosto, invece, a Scicli si paga la stessa cifra, ovvero 573 euro. Invece, se vi spostate direttamente verso Sampieri, si spendono 1.466 euro, meno che a luglio. Certo, bisogna trovare posto.