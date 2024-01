Quanto costa l’affitto della vecchia casa di Chiara Ferragni e Fedez? Ecco la cifra da capogiro e i dettagli

Il vecchio attico di Fedez e Chiara Ferragni è in affitto. I follower della coppia più chiacchierata del momento hanno imparato a conoscerlo grazie alle foto e alle storie postate su Instagram. Ma a quanto ammonta il canone mensile?

Dopo le polemiche per il pandoro-gate e la storia della beneficenza, i problemi di Chiara Ferragni non sono ancora finiti. Nel mirino del Codacons c’è anche la questione della collaborazione con Oreo. Proprio per questi problemi, alcune importanti aziende avrebbero interrotto i rapporti con l’influencer.

Insomma, la Ferragni sta affrontando una serie di grattacapi che sembrano non finire mai.

Dopo un’assenza lunga qualche settimana, Chiara sta cercando di tornare pian piano sui social. Condivide, con i follower, alcuni scatti della sua giornata lavorativa e privata. Outfit, make-up realizzato con i prodotti del suo brand, cene in famiglia e foto di Leo e Vittoria.

Un ritorno graduale per cercare di ricostruire la sua immagine, recuperare la credibilità e salvare gli affari.

Ricordiamo che la Ferragni è anche un’imprenditrice di successo, con la sua linea di abbigliamento, make-up, gioielli, ecc.

Dove si trova la casa in affitto

Poco prima che scoppiasse lo scandalo del pandoro, Chiara e Fedez si sono trasferiti in una nuova casa, nel quartiere di CityLife a Milano.

Ora la loro ex dimore è in affitto. Ma a quanto ammonta il canone mensile?

La super casa si trova sempre nel noto quartiere milanese di CityLife e dispone di una metratura di 477 metri quadrati. Un appartamento che i follower della coppia hanno imparato a conoscere grazie alle foto e alle storie pubblicate su Instagram.

Quanto costa l’affitto della vecchia casa dei Ferragnez? La cifra e tutti i dettagli

Accesso esclusivo, 4 camere da letto, 4 bagni, 3 posti auto, un’ampia cucina, zona living e un terrazzo con Jacuzzi. L’appartamento è di grande prestigio, con finiture di alta qualità e gli arredamenti di design come le poltrone firmate Gio Ponti. La zona giorno è molto luminosa e dotata di ampie vetrate.

Di notevole fascino è l’elegante scalinata con parapetto in cristallo che porta alla zona hobby e da dove si può ammirare tutta la bellezza del soggiorno.

Il terrazzo, poi, è una vera chicca: ampio e con angolo Jacuzzi. Avete paura che qualcuno vi guardi mentre fate il bagno? Niente paura la zona è completamente protetta grazie all’aggiunta di piante.

Il canone mensile per questo appartamento lussuoso? 35 mila euro al mese.

Da sapere anche, che tutte le residenze firmate Zaha Hadid sono dotate di servizio di portierato diurno e Control Room.

